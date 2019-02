"Ik moet nu zeggen dat Real Madrid voor mij voorbij is"

Arsène Wenger zegt dat hij nooit de trainer van Real Madrid zal worden nadat hij de Spaanse grootmacht "meer dan eens" heeft afgewezen.

De 69-jarige Fransman vertrok afgelopen zomer na 22 jaar de leiding gehad te hebben bij Arsenal. In die periode werd hij een aantal keer benaderd door de Madrilenen.

"Ik heb Madrid meer dan eens afgewezen, maar nu moet ik zeggen dat het voor mij voorbij is", vertelt Wenger in gesprek met beIN Sport. "Als je elke trainer in de wereld vraagt: 'Ben je geïnteresseerd?' en iedereen zou 'ja' zeggen'. Het is de grootste club ter wereld."

Maar zegt zegt dat hij geen spijt heeft van het afwijzen van de mogelijkheid om bij Arsenal te blijven. "We leven atlijd aan onze waarden. Het was midden in een proces. We herbouwden het stadion, we moesten het terug betalen, ik garandeerde dat ik zou blijven en ik ben beste tevreden met mijn beslissing."