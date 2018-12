"Ik moet mijn plekje weer verdienen en snap dat De Ligt nu aanvoerder is"

Ajax draait in de afgelopen maanden op volle toeren en de Amsterdammers verzekerden zich onlangs van overwintering in de Champions League.

Daarnaast is de achterstand op koploper PSV is teruggebracht tot twee punten. Joël Veltman, afgelopen seizoenen basisspeler in de Johan Cruijff ArenA, speelt in de huidige voetbaljaargang echter vanwege een zware knieblessure geen rol van betekenis en maakt de duels van zijn ploeg vanaf de zijlijn mee. De verdediger hoopt dat hier in de tweede seizoenshelft verandering in gaat komen.

"In mentaal opzicht was het moment van deze blessure dubbel zwaar. Ik zat in een moeilijke fase. Had al een paar keer op de bank gezeten, dat was me nog nooit gebeurd. Het was sowieso voor heel Ajax een dramatisch jaar, waarin Appie zo keihard werd getroffen door het noodlot", blikt hij in gesprek met Het Parool terug op de kniekwetsuur die hij in april opliep tijdens een wedstrijd tegen VVV-Venlo.



"Je zou zo'n blessure dan kunnen relativeren, maar daar is geen plek voor in topsport. Het streven is het beste uit jezelf te halen. Een carrière duurt een jaar of twaalf, veertien als je geluk hebt. Daar wil je geen twee jaar van missen", vervolgt Veltman zijn verhaal. De verdediger speelde de afgelopen seizoenen als rechtsback, terwijl hij in de jaren ervoor vaak centraal in de defensie werd geposteerd.



Noussair Mazraoui nam zijn plek op de flanken echter over en het centrum met Matthijs de Ligt en Daley Blind staat momenteel als een huis. Veltman beseft dan ook dat hij weer achteraan moet sluiten in de rij: "Ik was aanvoerder van de ploeg en liep tijdens de training altijd voorop. Nu ergens in het midden. Ik moet mijn plekje weer verdienen. Matthijs de Ligt draagt nu de aanvoerdersband en dat snap ik. Ik wil weer een wedstrijd voetballen. Hopelijk kan dat in januari, tijdens het trainingskamp in Florida."