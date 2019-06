"Ik moet ervan kotsen, met deze mentaliteit redt De Ligt het niet"

Matthijs de Ligt wordt al maanden in verband gebracht met een aantal absolute topclubs.

De verdediger heeft echter nog altijd niet bekendgemaakt waar zijn toekomst ligt. Nadat eerst en Paris Saint-Germain werden genoemd, lijkt nu de beste papieren te hebben. De Italiaanse grootmacht is naar verluidt bereid om aan de eisen van het kamp-De Ligt te voldoen en lijkt daardoor uiteindelijk met de buit aan de haal te gaan.

was eerder nog dicht bij de komst van de aanvoerder van , maar wenste volgens RMC Sport niet aan twee van zijn eisen te voldoen. Zo zouden De Ligt en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola om een transferclausule van 150 miljoen euro hebben gevraagd. Bovendien wilde de jonge stopper naar verluidt ook een ontsnappingsclausule als de hem niet zou bevallen.



Voormalig Europees- en wereldkampioen Christophe Dugarry is blij dat les Parisiens niet verder mee zijn gegaan in de gekte: "Mijn felicitaties aan voorzitter Nasser Al-Khelaïfi, aan Leonardo (technisch directeur, red.) en de anderen die de beslissingen nemen. Laten we stoppen met het circus om spelers ten koste van alles te willen overtuigen, ik word moe van dit 'nieuwe voetbal'."



"De Ligt zou binnenkomen om samen met PSG een project aan te gaan. Hij is echter nog niet eens met dit project begonnen of hij denkt alweer aan twee manieren om weg te komen. Je wil er zelfs twee, wat is dan het idee, wat gaat er om in je hoofd? Je bent negentien. Twaalf, dertien, veertien, vijftien of twintig miljoen euro per jaar? Wat maakt het op een gegeven moment uit? Je koopt een extra auto, je krijgt er thuis vijftig vierkante meter bij, je boot is tien meter langer..."



"Waar zijn de sportieve keuzes? Hij heeft Barça, PSG en Juve. Het is duidelijk dat de sportieve keuze Barça is. Daar kiest hij echter niet voor. Het is dus puur een financiële keuze en als het puur een financiële keuze is, ga dan maar ergens anders heen... Dit is het beeld dat je van jezelf wil schetsen.. Ik moet ervan kotsen. De Ligt is een uitstekende speler, hij is erg, erg goed. Maar met zo'n mentaliteit redt hij het niet, dat is onmogelijk."