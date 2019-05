"Ik moet eerlijk zeggen dat ik die jaloezie naar Erik ten Hag totaal niet heb"

Erik ten Hag presteert momenteel uitstekend bij Ajax, dat dit seizoen nog kans maakt op de treble.

De Amsterdammers wonnen zondag de TOTO , staan in de halve finale van de en leiden de dans in de . Martin Jol geniet van het huidige en prijst de rol van Ten Hag

Jol was in 2009 en 2010 actief bij Ajax, in een periode waarin de Amsterdammers doorgaans minder geld uitgaven aan spelers. Op de vraag van het Algemeen Dagblad of Jol jaloers is op Ten Hag, aangezien Ajax destijds minder financiële mogelijkheden had, antwoordt de trainer ontkennend. "Nee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik die jaloezie totaal niet heb."



"Ik vind juist dat hij zo'n trainer is die zich vakinhoudelijk enorm ontwikkelt. Bij de jeugd, bij heeft hij gezeten... Nu zie je gewoon dat zo'n soort jongen klaar is voor de stap. Dat hij eigenlijk een veel beter traject afgaat dan die jongens die in zo'n eerste elftal bij Ajax, of vallen en dan naar het buitenland moeten en dan door de mand vallen."



Jol verwacht dat Ten Hag zich goed staande weet te houden in het buitenland als de trainer van Ajax de stap gaat maken. "Ik zie voor hem een grote toekomst", besluit Jol over Ten Hag. De coach van bekerwinnaar werd de afgelopen weken al in verband gebracht met verschillende clubs. Onder meer Bayern München, Paris Saint-Germain en zouden Ten Hag op het lijstje hebben staan.