"Ik moest echt een knoop doorhakken of ik bij Ajax zou blijven of niet"

Er bestond tijdens de afgelopen transferwindow de nodige speculatie over de toekomst van David Neres.

De Braziliaanse vleugelaanvaller maakte een einde aan alle geruchten door zijn handtekening onder een nieuw contract bij te zetten. In een interview met AT5 laat Neres weten dat er wel degelijk concrete belangstelling bestond.

"Er waren er een paar concreet, maar ook veel geruchten en speculaties. Ja, er was interesse. Ik moest echt een knoop doorhakken of ik bij Ajax zou blijven of niet. Een keuze maken over je toekomst is altijd moeilijk."

"Het is een keuze die je leven zal veranderen. Het was nog geen tijd om bij Ajax weg te gaan", zegt Neres. Een halfjaar eerder was hij dichterbij een vertrek, toen er een bijzonder lucratief aanbod vanuit China voorbij kwam.

"Op dat moment speelde ik weinig en net als elke andere speler, wilde ik op het veld staan. Er kwam een groot bod binnen. Veel geld, het was een groot aanbod. Ik twijfelde even, maar ik ben blij dat ik ben gebleven", geeft de Braziliaanse aanvaller te kennen.

Ajax begint komende dinsdag met een thuiswedstrijd tegen OSC aan een nieuw avontuur in de groepsfase van de . Neres denkt dat de Amsterdammers een kans hebben om het succes van vorig seizoen tot evenaren.

"Het is een ingewikkelde groep, qua niveau liggen we dicht bij elkaar. Het zijn allemaal ploegen die kans maken op de volgende ronde. Wij zijn er daar één van", stelt Neres over de poule met Lille, en .

De aanvaller wordt tevens nog gevraagd naar zijn doelpunt tegen , vorig seizoen in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League. "Het was een fantastisch moment, een mooi doelpunt op een belangrijk moment in een lastige wedstrijd."

"Dat doelpunt was cruciaal om te overleven, daarom was het een ongelofelijk moment. Ik maak zelden zo'n doelpunt en al helemaal niet met mijn zwakke been. Dat zal ik nooit vergeten."