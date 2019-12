"Ik mag niet bij Jong Ajax spelen en dat maakt het een ingewikkelde situatie"

Siem de Jong moet dit seizoen genoegen nemen met een bijrol bij Ajax en daar kan de Ajacied mee leven.

De dertigjarige aanvallende middenvelder moet het doen met spaarzame invalbeurten en in alle competities kwam hij deze jaargang niet verder dan 57 speelminuten. Dat trainer Erik ten Hag zondag tegen een aantal talenten boven hem verkoos, kan De Jong wel begrijpen. "Ik heb een iets andere rol. Je hoopt dat het goed gaat en dan mag op het laatst Sontje (Hansen, red.) nog invallen. Dat is alleen maar goed", zo laat De Jong weten op de clubwebsite van .

Ajax kampte de laatste weken steeds vaker met blessures. Ten Hag gaf aan dat de winterstop meer dan welkom is. Voor De Jong is dat anders, want hij is fit. "Maar ik heb dan ook niet veel gespeeld, helaas."

"Je merkt de laatste tijd in het team wel dat er meer pijntjes zijn dan de weken ervoor", vertelt De Jong, die merkt dat zijn ploeggenoten toe zijn aan rust. "Zodat we weer vol gas kunnen gaan in de tweede seizoenshelft. Je merkt dat sommigen een training overslaan, zodat het niet erger wordt."

De Jong werd vorig seizoen nog verhuurd aan Sydney FC en merkte bij terugkomst dat het niveau bij Ajax omhoog is gegaan. "Daardoor had ik zoiets van: als ik op dit niveau kan trainen, is dit voor mij ook goed", aldus De Jong.

Hij laat weten met Ten Hag gesproken te hebben over zijn rol. "Hij zag dat ik fitter was dan een jaar eerder, maar het moeilijkste voor mij was om echt wedstrijdfit te worden. Dat heb ik ook met hem besproken. Ik mag niet meer bij Jong Ajax spelen en dat maakt het een ingewikkelde situatie."

Kijkend naar de tweede seizoenshelft heeft De Jong persoonlijk weinig verwachtingen, al doet hij er alles aan om de trainer op andere gedachten te brengen.

"Ik snap dat de club jonge jongens opstelt en ik heb ook een aflopend contract. Die jongens zijn wedstrijdfit en dat speelt ook mee. Zelf baal je wel een beetje en hoop je dat je misschien de kans krijgt. Ik zal er zelf alles aan doen om te spelen", aldus de Ajacied.