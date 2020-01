"Ik liet Stam weten dat hij wat mij betreft niet had hoeven te vertrekken"

Feyenoord was onder Jaap Stam afgezakt naar het rechterrijtje in de Eredivisie.

De komst van Dick Advocaat heeft de Rotterdammers goed gedaan, want onder zijn leiding werd in de competitie geen wedstrijd verloren en is de weg naar boven ingezet. Jens Toornstra vertelt in een interview met het Algemeen Dagblad wat de belangrijkste verandering is sinds het ontslag van Stam.

staat inmiddels op de vijfde plaats, met slechts drie punten achterstand op , de nummer drie van de . De ploeg presteert constant sinds de aanstelling van Advocaat. Wat hij van zijn selectie verwacht? "De middenvelders moeten dicht bij elkaar spelen. En er moet altijd een bepaald aantal spelers achter de bal blijven als we in de aanval zijn. We denken sinds zijn komst meer verdedigend", aldus Toornstra.

Advocaat gaf in interviews aan dat hij niet naar Feyenoord is gekomen om vrienden te maken. Toornstra merkt dat de ervaren oefenmeester 'een bepaalde afstand tot de spelers' bewaart. "En volgens mij werkt dat goed bij ons. Advocaat is een heel andere trainer dan Jaap Stam. Hij heeft heel andere inzichten. Daar moet je als speler even aan wennen. Maar het gaat beter met Feyenoord. Qua resultaten en qua spel."

Toornstra maakt geen verwijten in de richting van Stam. "Ik heb Jaap Stam een berichtje gestuurd toen hij was opgestapt. Ik liet hem weten dat hij wat mij betreft helemaal niet had hoeven te vertrekken."

"Dat was persoonlijk, maar ook in de spelersgroep proefde je het vertrouwen in zijn manier van werken", legt Toornstra uit. "Ik vond dat we vooral zelf in de spiegel moesten kijken. We hebben zelf heel veel fouten gemaakt."

Feyenoord blijft wisselvallig presteren. Buiten De Kuip heeft de ploeg het vaak lastig. "Zelfs in één wedstrijd toonden we dit seizoen soms twee totaal verschillende gezichten. Maar ook het verschil tussen wedstrijden was nog te groot. Dat is al langer het geval."

"Ik zeg zelf al jaren in interviews dat we ermee bezig zijn, maar dat is blijkbaar iets van de lange adem. We moeten bij Feyenoord een speelstijl ontwikkelen die ons minder wisselvallig maakt. Dáár ligt de uitdaging voor ons."