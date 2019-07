"Ik las vorig jaar over het 'wanbeleid' van Ajax en zie waar ze nu staan!"

Technisch directeur Frank Arnesen hoopt met Anderlecht de weg omhoog te vinden.

De club wist vorig seizoen de fans niet te bekoren met de resultaten, maar onder speler/trainer Vincent Kompany moet Paars-Wit weer prijzen pakken. Arnesen put hoop uit het afgelopen seizen van , dat nationaal de dubbel won en in de de halve finale haalde.

"In april van vorig jaar las ik een artikel over het zogezegde wanbeleid van Ajax. En zie waar ze nu staan! Het siert Marc Overmars dat hij twintig miljoen euro voor Daley Blind en twaalf miljoen voor Dusan Tadic heeft betaald. Dat is veel geld voor spelers die ze niet met een meerwaarde kunnen doorverkopen", zegt de sportbestuurder in gesprek met Voetbal International .

Arnesen is ervan overtuigd dat de Amsterdammers hun filosofie, namelijk jeugd omringen met ervaren spelers, nooit zullen verloochenen. "Ze weten ook dat je jonge spelers niet zomaar zonder begeleiding in de strijd kan gooien. Bij werden de talentvolle spelers afgelopen seizoen onvoldoende begeleid", stelt Arnesen vast.

"Hoe dat komt? Doordat de ouderen geen leiderscapaciteiten hebben of gewoon niet goed genoeg waren."

Arnesen concludeert dan ook dat Kompany zeer belangrijk zal zijn voor de huidige spelersgroep van Anderlecht. "Hij zal onze jeugd wél op de juiste wijze omringen. Na alles wat er vorig seizoen gebeurd is, weten die gastjes hoe het zeker níét moet."