"Ik krijg op mijn donder van Robin van Persie als ik een balletje breed geef"

Orkun Kökçü geniet bij het eerste elftal van Feyenoord.

De zeventienjarige middenvelder, die bij de uitwedstrijd tegen FC Emmen (1-4) zijn debuut maakte in de Eredivisie, leert veel van de ervaren spelers bij de Rotterdamse club. Kökçü ziet in onder anderen Robin van Persie een mentor, aangezien de 35-jarige aanvaller vaak met tips komt en altijd bereid is om te helpen.

Kökçü vertelt aan ELF Voetbal dat hij altijd opkeek naar Van Persie, die bij Arsenal en Manchester United furore maakte. "Nu geeft hij me vaak tips. Dat ik altijd open moet staan, altijd vooruit moet denken, om me heen moet kijken. Ik krijg op mijn donder als ik een balletje breed of achteruit geef. Ik moet telkens aanspeelbaar zijn en mijn medespelers kunnen bedienen."



"Van Persie denkt met me mee. Maar ook de andere ervaren jongens, zoals Steven Berghuis, Jordy Clasie en Tonny Vilhena, proberen ons (jonge talenten, red.) te helpen", aldus de jongeling, die al wordt gelinkt met een vertrek uit De Kuip, waarbij onder meer Besiktas als bestemming wordt genoemd. Kökçü zit momenteel bij de Oranje Onder-19, maar kan ook nog altijd kiezen voor een interlandcarrière bij Turkije.



Kökçü zegt dat hij nog geen definitieve keuze heeft gemaakt. "Wat het wordt? Dat weet ik nog niet. Turkije heeft me wel benaderd. Maar dat gebeurde pas nadat ik door Nederland was opgeroepen. Niet alleen daarom kies ik voor Oranje. Bij Onder 19 staat er nu een prachtige lichting. Kwalitatief sterker dan Turkije. Een fijne bijkomstigheid is de gemakkelijkere combinatie. Ik hoef niet voor elke interland of trainingsstage in een vliegtuig te stappen."