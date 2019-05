"Ik kreeg vragen of ik hoopte dat een speler van Ajax iets zou oplopen..."

Adrie Koster hoopt op een 'topdag' voor Willem II tegen de gedoodverfde favoriet Ajax in de finale van de TOTO KNVB Beker.

Daarnaast houdt de oefenmeester zich vast aan enkele mindere resultaten van de Amsterdammers in competitieverband, al had het puntenverlies geen desastreuze gevolgen. staat met nog twee duels voor de boeg op basis van doelsaldo bovenaan en heeft zodoende de beste papieren om de landstitel te veroveren.

"Erik ten Hag heeft er een team van gesmeed. Ze voetballen goed, echt volgens de Ajax-stijl. Ze zijn goed in de korte combinatie en er zit ook ontzettend veel talent in de ploeg", stelt de trainer in Tilburgse dienst op het persmoment, geciteerd door onder meer Voetbal International. "Mentaal zijn ze ook heel weerbaar, dat heb je wel kunnen zien. Ze presteren op en top op de momenten dat het moet", verwijst hij naar de resultaten van Ajax in de tegen onder meer en .



Koster kent ongetwijfeld het verhaal rondom de eindstrijd in 2014. Ajax werd vijf jaar geleden vernederd door en stapte met een zware nederlaag van het veld in De Kuip (5-1). "We moeten een topdag hebben", schikt hij zich in de rol van underdog. "Petje af voor wat Ajax heeft gedaan in de Champions League. Maar ze speelden ook wedstrijden tegen normale -ploegen die minder goed afliepen."



De eerste confrontatie met liep wél goed af. Ajax verliet Londen met een minieme overwinning (0-1). De trainer van de Tricolores keek afgelopen dinsdag met bewondering naar de aanstaande opponent in de bekerfinale. "Ik kreeg vragen of ik dan zou hopen dat een speler van Ajax iets zou oplopen. Dan denk ik: hoe zitten jullie in elkaar? Het enige dat ik wil is dat een Nederlandse club zo goed mogelijk presteert in Europa."