"Ik kon bij Chelsea honderd keer zoveel verdienen als bij Ajax"

Stefano Denswil is inmiddels bezig aan zijn vijfde seizoen bij Club Brugge, maar zijn loopbaan had ook heel anders kunnen lopen.

De jeugdexponent van speelde jarenlang in de opleiding van de Amsterdammers en kon op jonge leeftijd naar het buitenland vertrekken. In gesprek met Het Laatste Nieuws vertelt de verdediger waarom hij besloot niet in te gaan op aan uitstekende aanbieding van . "Ik wilde bij Ajax slagen", oppert Denswil, die uiteindelijk twee landstitels pakte in de Amsterdam ArenA.



Denswil begon met voetballen in de jeugd bij Hellas Sport in Zaandam, maar verruilde die club al snel voor Ajax. Tussen 2001 en 2012 was hij actief in de jeugdopleiding van de topclub. Halverwege zijn periode in Amsterdam kon hij vertrekken naar Chelsea. "Ik was vijftien en besloot samen met mijn ouders en toenmalige zaakwaarnemer te gaan luisteren. Chelsea was en is nog steeds mijn ding. De contracten lagen klaar en alles was fantastisch geregeld. We kregen een uitgebreide rondleiding en een huis in de wijk van Didier Drogba", blikt Denswil terug.



De inmiddels 25-jarige linkspoot besloot niet naar the Blues te vertrekken, ondanks dat de vooruitzichten uitstekend waren. "Ik kon er honderd keer zoveel verdienen als bij Ajax. Het was een contract dat ik nooit kon weigeren, the good life . Het enige wat ik moest doen was mijn krabbel zetten, maar ik wilde slagen bij Ajax. Lekker thuis met mijn familie om me heen." Uiteindelijk speelde Denswil tussen 2012 en 2015 in het shirt van de Amsterdammers, maar een definitieve doorbraak bleef uit.



Daarom maakte Denswil ruim vijf jaar geleden de overstap naar . Met de Belgische topclub werd Denswil tot op heden twee keer landskampioen, werd de Beker van België een keer gewonnen en bleek hij tweemaal de beste in de strijd om de Supercup. Dit seizoen staat de teller in de Jupiler hop 25 wedstrijden. De komende weken strijdt Club Brugge in play-off I om de landstitel.