"Ik kijk altijd graag naar Man City, Barcelona en Tottenham"

Jürgen Klopp erkent dat hij een fan is van Barcelona, Manchester City en Tottenham Hotspur, terwijl hij ook zijn oude clubs nog volgt.

Klopp begon zijn trainerscarrière bij waarna hij aan de slag ging bij . De Duitser tekende vervolgens in oktober 2015 een contract bij zijn huidige werkgever .

In gesprek met DAZN wordt Klopp gevraagd naar welke clubs hij graag kijkt, waarna hij reageert: "Wanneer ik de tijd heb kijk ik graag naar Dortmund omdat ik nog steeds met hen verbonden ben. Verder zijn er drie teams: Man City, en Tottenham. Ik kijk er altijd graag naar. Ik kijk ook graag naar , maar ook naar Mainz, met hen ben ik ook nog steeds verbonden. Ik vind het ook indrukwekkend zoals ze spelen onder Sandro Schwarz."

Klopp treft met Liverpool een van zijn favoriete ploegen aangezien Barcelona de tegenstander is in de halve finale van de . "Ik heb vaak tegen gespeeld, maar nog nooit in Barcelona. Je wilt zien wat er mogelijk is. Het leuke aan Barcelona is dat je nooit een favoriet bent. Het is aantrekkelijk om de uitdaging aan te gaan, misschien om dingen anders te doen dan anderen, ook al heb ik nog geen concrete plannen gemaakt."

Liverpool is een van de vier Premier League-clubs die de halve finale heeft bereikt in een Europees toernooi, waar Tottenham ook in de halve finale van de Champions League staat en en in de halve finale van de staan. Op de vraag of het Engelse voetbal nu als sterkste in Europa kan worden beschouwd, zegt Klopp: "Een paar grote clubs voeren momenteel grote veranderingen door."

"Real Madrid heeft Cristiano Ronaldo verkocht, voert ook veranderingen door. Dat zal in de nabije toekomst hetzelfde zijn met andere clubs. In Engeland heeft de top vier een erg goede leeftijdsopbouw. En er zijn natuurlijk nog een paar andere redenen waarom er hier veel goede voetballers in Engeland zijn. Engels voetbal is goed, het nationale team ook, de teams in de top zes zijn allemaal erg goed, maar dat is nooit een garantie voor de toekomst."