"Ik ken Sneijder goed van onze tijd bij Ajax, dus hij heeft me gebeld"

De transfer van Alexander Büttner naar New England Revolution werd onlangs afgerond. Wesley Sneijder speelde een belangrijke rol in de overstap.

Büttner geeft op de website van zijn nieuwe werkgever te kennen dat er met zijn avontuur in de Major League Soccer ( ) een droom uitkomt en dat hij de competitie door voormalig ploeggenoten Wayne Rooney en Nani al volgde.

"Ik ken Sneijder goed van onze tijd bij (tussen 2000 en 2005, red.), dus hij heeft me gebeld en vertelde over de club. Hij vroeg me of ik in de Verenigde Staten wilde spelen en mijn gevoel was goed na dat gesprek. Het heeft me enorm geholpen, dus dat was mooi", geeft Büttner te kennen. De dertigjarige verdediger zat zonder club, nadat zijn contract bij afliep. Eerder droeg Büttner ook het shirt van Dinamo Moskou, en .

Büttner treft bij New England Revolution landgenoot Dave van den Bergh, die als assistent-trainer in Greater Boston werkt. "Het eerste bezoek aan New England vond ik echt mooi", vertelt de verdediger over zijn eerste kennismaking met zijn nieuwe club. "De club was goed voor me en de spelers hebben me een warm welkom gegeven, dus ik voelde me direct thuis. Toen ik terugkeerde naar Nederland, had ik een goed gevoel overgehouden aan de club, de spelers en de staf."

"Voor mij is het een droom om in de Verenigde Staten te spelen. Ik heb overal gespeeld: Engeland, Rusland, België. Omdat dit een droom is, kan ik niet wachten om hier te beginnen. Het is allemaal nieuw, maar ik heb er zin in", stelt Büttner, die Rooney (in dienst van ) en Nani (in dienst van Orlando City) in de gaten hield tijdens de afgelopen jaargang.

"Ik wil laten zien dat ik hier belangrijk kan zijn. Het team heeft enkele goede spelers en ik denk dat we volgend seizoen in staat zijn om iets moois neer te zetten."