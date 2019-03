"Ik kan me geen Atlético voorstellen zonder Griezmann"

Nu de Fransman de ster van de club is en een contract heeft tot medio 2023, ziet hoofdtrainer Diego Simeone het niet gebeuren dat zijn spits vertrekt.

De Argentijnse oefenmeester zegt dat hij het uitgesloten acht dat Antoine Griezmann komende zomer de deur achter zich dichttrekt in Madrid. Hij maakt zich dan ook niet druk over de geruchten dat zijn sterspeler bezig zou zijn met een vertrek.

Afgelopen jaar was Griezmann's toekomst maandenlang hét onderwerp van gesprek toen openlijk jacht op hem maakte. De Fransman bleef echter bij en onthulde dat in een documentaire met de naam 'La Decision', de beslissing.

Ook heeft hij inmiddels een nieuw contract getekend wat hem tot medio 2023 in het Wanda Metropolitano houdt, maar Griezmann wordt alsnog gelinkt met een transfer. Zelf geeft hij aan 'een beetje moe' te worden van die jaarlijkse roddels en zijn trainer doet nu ook een duit in het zakje.

"Eerlijk gezegd maak ik me geen zorgen om Griezmann", betoogt Simeone tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met . "Hij is de captain van Atlético Madrid en hij heeft altijd geantwoord met zijn voeten en met feiten. Nu hebben we een belangrijke wedstrijd voor de boeg en hij zal opnieuw moeten reageren."

Een vertrek ziet Simeone niet gebeuren. Hij heeft van 'Grizzy' geen enkel signaal ontvangen dat hij weg zou willen. "Of ik me een volgend seizoen voor kan stellen zonder Griezmann? Nee, ik kan dat niet omdat hij een contract heeft bij deze club. Hij is een van de captains van de club en geeft alles wat hij heeft. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat hij een geweldige wedstrijd gaat spelen en al onze plannen zijn inclusief Griezmann."

Atlético Madrid komt zaterdag in actie tegen Alaves en moet dan uit een neerwaartse spiraal zien te kruipen. De club werd door uitgeschakeld in de en in het weekend voor de interlandbreak bleek Athletic Bilbao met 2-0 te sterk, waardoor de achterstand op koploper Barcelona is opgelopen tot tien punten. Atlético staat nog wel tweede met een voorsprong van twee punten op stadgenoot .