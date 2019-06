"Ik kan iets wat, behoudens Strootman, niet veel internationals beheersen"

Marten de Roon heeft naar eigen zeggen een geweldig seizoen achter de rug.

De middenvelder eindigde met Atalanta namelijk als derde in de , waardoor hij -voetbal gaat spelen. "Misschien kunnen we met één of twee versterkingen nationaal en internationaal zelfs voor een verrassing zorgen", zegt De Roon in gesprek met De Telegraaf .

Onder bondscoach Ronald Koeman speelt De Roon ook een belangrijke rol. Hij mag vaak op veel minuten rekenen bij Oranje. "Ik heb kwaliteiten die andere spelers niet of minder hebben, maar die een team volgens de bondscoach wel nodig heeft." De Roon denkt dat hij iets kan toevoegen aan Oranje wat 'behoudens Kevin Strootman niet veel andere internationals beheersen'.



"Ik begrijp bijvoorbeeld de uitleg dat de bondscoach mij meer nodig heeft tegen de zwaardere tegenstanders dan tegen de 'kleintjes'. Ik heb hem ook gezegd dat ik dan minder van nut ben, omdat ik niet het voetballende brein bezit om die steekpass te geven of een andere geweldige mogelijkheid zie", aldus De Roon, de erkent dat hij de laatste jaren een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt.



Hans Vonk, voormalig technisch manager van sc , moest De Roon in 2015 wel verkopen vanwege financiële redenen. "Heerenveen kampt nu met een flink begrotingstekort, maar ook in die tijd hadden wij een behoorlijk gat te dichten. Dan moet je soms zo'n beslissing nemen. Hij was wel al een heel bruikbare speler natuurlijk", stelt de oud-doelman.



Jos van Eck, voormalig assistent bij Sparta, vond De Roon een groot talent. "Hij was wel altijd dusdanig fanatiek en had zo'n wil om te slagen, dat ik dacht dat hij het in het betaald voetbal sowieso kon redden", aldus de oud-voetballer. "Dat hij later dan zo ver komt... Dit komt door zijn geweldige mentaliteit. Ik zie hem nog steeds hetzelfde doen: bikkelen, bal afpakken, passes geven. Ik hou daarvan en geniet ervan."