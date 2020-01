"Ik kan de discussie nu niet voeren, omdat PSV hier is"

PSV is momenteel, evenals Ajax, op trainingskamp in Qatar.

Er was de nodige kritiek op de keuze van de Nederlandse topclubs om de winterstop door te brengen in het Midden-Oosten, zo beseft ook Toon Gerbrands zich.

De algemeen directeur geeft in gesprek met het Eindhovens Dagblad te kennen dat het 'kansloos' was om hier een discussie over te voeren.

"Op de eerste plaats wilden we deze winter eerst naar de Verenigde Arabische Emiraten om ons voor te bereiden en dat is niet doorgaan. Daarna is dit trainingskamp als optie voorbij gekomen en hebben we hiervoor gekozen."

Ik wil met iedereen de discussie best aan, maar die is bij voorbaat kansloos omdat wij al naar Qatar gegaan zijn", zegt Gerbrands. Hij constateert dat voetbalclubs tegenwoordig 'maatschappelijke organisaties' zijn geworden.

"Op het punt van publiciteit is onze rol veel groter dan die van grote bedrijven. Of wij volgend jaar ergens anders heen gaan? De kans is zeker aanwezig dat we dan wel naar Spanje of Portugal gaan. Dat wil niet zeggen dat de discussie hierover moet stoppen."

"We moeten blijven nadenken over het grote maatschappelijke issue van dit land in de sportwereld. Ik kan de discussie nu niet voeren, omdat hier is."

"Als onze spelers vertellen hoe zij erover denken en de dat club een andere keuze had kunnen maken, vind ik dat prima", verwijst de algemeen directeur van PSV naar de kritische uitlatingen van Daniel Schwaab, eerder deze week.

"Daniel zei eerlijk dat de directie had besloten om hierheen te gaan, maar dat hij een andere mening heeft. Dat is prima", vervolgt Gerbrands in gesprek met Voetbal International. Hij wil naar eigen zeggen de 'discussie' best voeren.

"Maar de discussie voeren is kansloos, want men zegt dan terecht: "Maar je gaat wel." Alle nuance die er is of zou kunnen zijn, kan ik daardoor niet bespreken. Dan krijg ik de volgende columns op mijn dak waarin ik te horen krijg dat we wel zelf deze kant op gaan. Dat vind ik heel lastig aan deze discussie."