"Ik hoop dat Ryan Babel ook terugkomt naar Ajax, dat zou mooi zijn"

Steven Pienaar hoopt dat Ryan Babel deze zomer terugkeert bij Ajax.

De 32-jarige Oranje-international zit zonder club na zijn vertrek bij . De aanvaller liet zich vorige week op sociale media nog cryptisch uit over zijn toekomst. "Het is mogelijk dat ik een beslissing over mijn toekomst neem die niemand verwacht, zelfs ikzelf niet", aldus Babel vrijdag op Twitter.

Pienaar kent Babel nog goed vanuit hun gezamenlijke tijd bij . "Ik hoop dat Babel ook terugkomt. Ik weet dat hij druk bezig is om fit te blijven. Hij gaat zeker nog door. Hopelijk komt hij ook 'thuis'. Dat zou mooi zijn", aldus de oud-voetballer van onder meer bij Voetbalzomer op FOX Sports.



Babel maakte het afgelopen seizoen in januari de overstap van naar Fulham. Hij kwam zestien keer in actie in het shirt van the Cottagers en was daarin goed voor vijf doelpunten en drie assists. Desondanks kon hij degradatie uit de Premier League niet voorkomen. In de Turkse media werd Babel reeds in verband gebracht met een overstap naar .



Babel werd opgeleid bij Ajax en maakte in de zomer van 2007 voor ruim 17 miljoen euro de overstap naar . Na een overstap naar TSG keerde hij in 2012 voor een seizoen terug bij Ajax en werd hij kampioen onder Frank de Boer. Daarna verdedigede hij de clubkleuren van achtereenvolgens Kasimpasa, Al-Ain, Deportivo La Coruña, Besiktas en Fulham.