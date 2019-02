'Ik hoop dat Messi snel stopt en tel de dagen af tot het zo ver is"

Álvaro Arbeloa is inmiddels al ruim anderhalf jaar met pensioen, maar de Spanjaard vindt het moeilijk om afstand te nemen van de voetballerij.

De voormalige verdediger speelde, verspreid over twee periodes, meer dan tien jaar voor Real Madrid en heeft nog steeds een duidelijke voorkeur voor de Koninklijke . Hij heeft dan ook weinig op met aartsrivaal Barcelona.

"Ik ben niet anti-Barcelona, maar ik wil wel altijd dat ze verliezen omdat dat goed is voor Real Madrid. Real Madrid-fans zijn niet per definitie tegen Barcelona, al hoop ik wel dat ze morgen ook op de training verliezen", vertelde hij in het Spaanse tv-programma El Chiringuito . "Of ik wil dat ze eruit vliegen in de Champions League? Ja, dat betekent dat er weer een concurrent minder is."



Barcelona neemt het in de achtste finales van het miljardenbal op tegen Olympique Lyon en Arbeloa zal dat treffen met een schuin oog volgen: "Barcelona was altijd een uitdagend team, een geweldig team. Ik stapte altijd het veld op met het idee dat ik hen moest verslaan. Ik heb altijd die spanning gezien in de Clásico's , ik kan me nog herinneren dat Zinédine Zidane een keer met zijn handen om de nek van Luis Enrique stond."



"Maar ik heb ook veel respect voor Barcelona, ze hebben een geweldig team met een geweldige speler als Lionel Messi. Hij is enorm goed, hoewel ik er nooit van heb kunnen genieten en ik ook niet denk dat ik dat ooit zal kunnen. Ik hoop dat hij snel met pensioen gaat, ik tel de dagen af tot het zo ver is." Barcelona en Real Madrid treffen elkaar 27 februari weer in de halve finale van de Copa del Rey, nadat het eerste duel tussen de twee grootmachten in het Camp Nou in een 1-1 gelijkspel eindigde. Op 2 maart staat bovendien een Clásico op het programma in LaLiga.