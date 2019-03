"Ik hoop dat Messi minstens net zo lang blijft als ik"

Barcelona maakte onlangs al melding van een akkoord met Jordi Alba over een nieuw contract en de Spanjaard zette maandag zijn handtekening.

De linksback, die tot medio 2014 bijtekende, was vanzelfsprekend tevreden over zijn nieuwe deal en hij zou graag zien dat sterspeler Lionel Messi de volgende is die zijn contract verlengt. Hij heeft nu nog een contract tot medio 2021.



"Messi blijft hier hopelijk minstens net zo lang als ik. We hebben een goede verstandhouding, ik ben dankzij hem veel beter gaan spelen. Ik hoop dat Messi nog vele jaren bij Barcelona kan blijven", reageerde hij tijdens het bijbehorende perspraatje. "Ik ben de club erg dankbaar. Ik heb acht jaar in de jeugd gezeten en blijf nu nog vijf jaar hier."



"Ik ben momenteel op mijn best en ik wil graag prijzen blijven winnen met Barça. Het is altijd mijn doel geweest om door te gaan bij deze club. Ik zorg nu veel beter voor mezelf en ik krijg veel steun van mijn familie, van mijn ploeggenoten van Barça. Ik ben gelukkig op alle gebieden van mijn leven en daardoor kan ik ook op het hoogste niveau spelen."



De 29-jarige Alba heeft al onder meer vier landstitels en een Champions League op zak en maakt dit seizoen met Barcelona ook nog kans op het kampioenschap en winst in de Copa del Rey en het miljardenbal: "Dat zijn moeilijke prijzen om te winnen, maar dit team is natuurlijk ook al lang bij elkaar. We zullen vechten voor elke trofee. We blijven zo doorgaan", sloot hij af.