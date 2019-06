"Ik hoop dat Liverpool wint, maar dat heeft helemaal niets te maken met Ajax"

Ruud Gullit verwacht en hoopt dat Liverpool zaterdagavond aan het langste eind trekt in de finale van de Champions League.

In zijn functie als analist van beIN Sports zegt Gullit in de aanloop naar de wedstrijd in Madrid dat het 'opnieuw ongelooflijk' zou zijn als de finale wint, maar vanwege het recente verleden sluit hij niets uit.

"Tottenham had in de groepsfase eigenlijk al uitgeschakeld moeten zijn en is een paar keer op miraculeuze wijze doorgekomen", vertelt Gullit vanuit het Wanda Metropolitano. "Dat is ook een kracht. Ze hebben niets te verliezen." De oud-topvoetballer stelt dat Tottenham 'een goede ploeg' heeft, maar gunt de zege meer. "Ik vind Jürgen Klopp een leuk persoon en een goede trainer. Ik heb een zwak voor hem, dus daarom zie ik Liverpool liever winnen."



"Dat heeft helemaal niets te maken met het feit dat Tottenham van won, maar Liverpool is net ook de titel misgelopen", voegt Gullit daaraan toe. In de halve finale tussen Ajax en Tottenham was Lucas Moura in de return de grote man met een hattrick, maar de Braziliaan begint in Madrid op de bank. Harry Kane is fit genoeg om te starten en krijgt de voorkeur. Gullit denkt dat Liverpool juist liever tegen Kane speelt dan tegen Lucas.



De spits is volledig hersteld van een enkelblessure en gaat zijn eerste minuten maken sinds 9 april, toen hij in de kwartfinale uitkwam tegen . "Hij is niet in zijn beste vorm. Hij traint weliswaar mee, maar dat is niet hetzelfde als wedstrijdfit zijn. Dat is iets heel anders", benadrukt Gullit. "De grote jongens achterin spelen liever tegen een grote speler, dan tegen een kleine jongen als Lucas Moura. Ik denk dus dat ze liever tegenover Kane staan."