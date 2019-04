"Ik hoop dat Liverpool tijdens mijn leven geen prijs meer pakt"

Tim Howard heeft als oud-speler van Everton en Manchester United niet veel met Liverpool. De doelman hoopt dat de Reds nooit meer een prijs winnen.

De voormalig international van de Verenigde Staten heeft nog altijd sterke gevoelens voor zijn vroegere werkgevers, die van oudsher rivalen zijn van . Hij hoopt dan ook dat laatstgenoemde club naast de titel grijpt in de Premier League en ook in de ziet hij liever een andere club winnen. "Ik hoop dat Liverpool tijdens mijn leven nooit meer een prijs pakt."

Howard is bij Colorado Rapids bezig aan zijn laatste seizoen als prof, maar speelde in het verleden vier jaar voor voor , alvorens hij meer dan 400 wedstrijden afwerkte namens . Met die achtergrond heeft de veertigjarige een duidelijke voorkeur in de bloedstollende titelrace tussen en Liverpool.

In gesprek met CNN analyseert hij het als volgt: "We hebben twee teams die ontzettend goed in vorm zijn. Het zal tot het einde spannend blijven en als niemand een misstap begaat, is de titel voor City", merkt Howard terecht op. Twee wedstrijden voor het einde heeft de titelverdediger een voorsprong van één puntje op de grote concurrent.

Op grote achterstand strijden , , en Manchester United voor de resterende twee tickets die recht geven op deelname aan de Champions League. Howard hoopt dat zijn oude werkgever United het nog haalt, maar de ploeg staat slechts zesde na een serie matige resultaten.

De ploeg leek zich de afgelopen maanden op te richten onder nieuwe trainer Ole Gunnar Solskjaer, maar de opleving bleek van korte duur. Toch denkt Howard dat zijn oud-ploeggenoot de juiste man is om de selectie te leiden. "Analisten en fans zijn grappige mensen. Hij is de juiste man voor deze klus en hopelijk zullen ze wat geld uitgeven om de juiste spelers te halen."

Hij is het er totaal niet mee eens dat Solskjaer in enkele weken tijd van zijn voetstuk is gevallen in Manchester. "Dat is toch geestig? In zijn eerste drie maanden wint hij zo'n beetje elke wedstrijd en is hij als de teruggekeerde Jezus Christus en daarna gaat het even wat minder en dan is men direct bereid om hem weer overboord te gooien."