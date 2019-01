"Ik hoop dat hij nog tien of twintig jaar bij Feyenoord kan blijven"

Het is niet uitgesloten dat Giovanni van Bronckhorst bezig is aan zijn laatste maanden in dienst van Feyenoord.

De 43-jarige trainer loopt aan het einde van dit seizoen uit zijn contract in De Kuip en volgens onder meer NRC Handelsblad bestaan er in de top van de Rotterdamse club 'twijfels' over de vraag of er nog genoeg perspectief is voor een langere samenwerking. Als het aan Tonny Vilhena en Robin van Persie ligt, staat Van Bronckhorst echter ook volgend seizoen voor de groep bij Feyenoord.

Vilhena laat woensdag in Marbella, waar Feyenoord momenteel verblijft ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft in de Eredivisie, weten dat Van Bronckhorst zijn sporen inmiddels wel heeft verdiend als trainer. "Ik hoop dat hij nog tien of twintig jaar hier kan blijven, maar dat is niet reëel. Hij heeft laten zien dat hij een goede trainer is. Hij heeft veel prijzen gepakt met de club", vertelt de middenvelder van Feyenoord in gesprek met de NOS .



Van Bronckhorst is bezig aan zijn vierde seizoen als eindverantwoordelijke van Feyenoord. De oud-verdediger won sinds zijn intrede in 2015 vijf prijzen: tweemaal de KNVB Beker, tweemaal de Johan Cruijff Schaal en één keer de landstitel. Het gebrek aan progressie - Feyenoord eindigde vorig seizoen op een teleurstellende vierde plaats in de Eredivisie en speelt ook deze voetbaljaargang geen rol van betekenis in de titelrace - zou in Rotterdam tot onvrede leiden, maar volgens Vilhena doet de club er toch goed aan de samenwerking te verlengen. "Het zou niet slecht zijn als hij hier gewoon blijft. Wat ik goed aan hem vind? Hij kan duidelijk dingen verwoorden. Hij kan spelers beter maken. Hij kan goed omgaan met jonge jongens en de ervaren jongens. Dat is wel belangrijk ja.''



Ploeggenoot Van Persie is het eens met Vilhena. De veteraan zwaait zelf aan het einde van dit seizoen in principe weliswaar af als prof, maar hij ziet geen noodzaak voor Feyenoord om Van Bronckhorst te vervangen. "Het is helemaal zijn keuze. Het is niet aan mij om een mening over zijn positie te hebben. Ik ben heel erg happy met Gio , de staf en de spelers."