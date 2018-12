"Ik hoop dat hij net zoveel wedstrijden als Vilhena zal spelen"

Orkun Kökcü maakte vorige week in het duel tussen FC Emmen en Feyenoord (1-4) zijn Eredivisie-debuut. Cor Adriaanse kent het 17-jarige talent goed.

"Het is een hele goede voetballer. Hij is tweebenig en heeft veel diepte in zijn spel. Orkun heeft zeker geen ruzie met de bal", zegt Adriaanse in gesprek met de NOS. Hij werkt al jaren in de jeugdopleiding van Feyenoord en is dit seizoen de assistent van Dirk Kuyt bij de Onder-19. "Hij heeft echt stappen gezet de afgelopen tijd en deze volgende stap is goed voor hem. Hij doet gewoon de dingen die hij moet doen en doet deze goed. Zo'n debuut is niet alleen voor hem leuk, maar ook zeker voor ons. Daar genieten wij ook van."



"Hij moet zorgen dat hij minuten blijft maken en een vaste waarde worden. Nu heeft hij 45 minuten gespeeld, laat dat hele wedstrijden worden. Ik hoop dat hij uiteindelijk net zoveel wedstrijden als Vilhena zal spelen", gaat Adriaanse verder. Hij is van mening dat Kökcü het talent heeft om hogerop te komen, maar stelt dat hij het wel 'zelf moet doen'. "Hij kan kan nu veel leren van de oudere jongens, Jordy Clasie bijvoorbeeld."



"Nu moet hij het een vervolg geven. Hij heeft nog een lange weg te gaan met veel ups en downs. Er komen is één, er blijven is twee. Hij zal de komende tijd minuten moeten maken", voegt Maarten Stekelenburg, bondscoach van Oranje Onder-19, toe. Hij noemt het debuut van Kökcü geen verrassing. "Het was niet de vraag óf hij zijn debuut zou maken, maar wanneer. Orkun is iemand met een open persoonlijkheid en heeft van nature een leidende rol die geaccepteerd wordt door andere spelers. Hij is een voorbeeld voor anderen."