"Ik hoop dat Eriksen volgend jaar bij Tottenham speelt"

Jan Vertonghen hoopt dat Christian Eriksen ook volgend seizoen te bewonderen is in het shirt van Tottenham Hotspur.

De Deense middenvelder erkende onlangs dat hij "iets nieuws wil proberen". Eriksen deed zijn uitspraak na de met 2-0 verloren -finale tegen , waardoor hij nog altijd geen prijzen won met the Spurs . Het voedde wederom de geruchten over een transfer, waarbij vaak genoemd is.

"Het is duidelijk dat wanneer de transferperiode begint er veel geruchten zijn, maar vorig jaar waren er geruchten en iedereen bleef bij elkaar, dus ik heb goede hoop", vertelt Vertonghen in gesprek met Sky Sports News . "Christian is een geweldige speler. Ik ken hem al vanaf zijn zestiende, speelde met hem sinds hij zestien of zeventien was (bij , red.) en ik hoop dat hij volgend jaar bij Tottenham speelt. Hij is een uitzonderlijke speler."

Eriksen stapte in de zomer van 2013 over van Ajax naar Tottenham en heeft zich gevestigd tot een van de beste middenvelders in de Premier League en Europa. De Deen speelde tot 277 wedstrijden voor de Londenaren en was daarin 66 keer trefzeker en gaf 86 assists. Zijn contract bij Tottenham loopt nog door tot de zomer van 2020.