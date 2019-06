"Ik hoop dat de concurrentie volgend seizoen groot zal zijn"

Dani Carvajal is momenteel gelukkig bij Real Madrid, maar de rechtsback sluit niet uit dat hij in de toekomst gaat vertrekken bij de club.

Er wacht een drukke transferzomer voor de Madrilenen, na hun mislukte seizoen 2018/19. Zinédine Zidane is weer de trainer en zal naar verwachting de steun krijgen van de club om het team weer competitief te maken. De club heeft zich al verzekerd van de komst van Rodrygo, Éder Militão en Luka Jovic. Daarnaast werkt de club hard aan de komst van 's Eden Hazard, zo kan Goal bevestigen.

"Ik hoop dat de concurrentie voor de plaatsen volgend seizoen groot zal zijn en dat we kunnen strijden voor alle prijzen", vertelt Carvajal in gesprek met Cadena Ser. "Met twee spelers per positie van het hoogste niveau kun je strijden voor alles in de maanden maart of april. Je moet spelers van hoge kwaliteit hebben en hen onder druk zetten, om hen te laten weten dat ze een concurrent hebben."

Gevraagd naar zijn eigen toekomstplannen, reageert de 27-jarige rechtsback: "Niet iedereen zal vertrekken. Er wordt altijd gezegd dat, totdat ze je eruit gooien, je niet vertrekt bij Real, maar dat hangt af van de persoonlijkheid van elke speler. Ik word er blij van om te spelen en als ik zie dat ik geen minuten krijg of dat ik geen vertrouwen krijg, dan zal ik naar een andere club kijken omdat ik denk dat de loopbaan van een voetballer daar te kort voor is."