"Ik hing op toen Blind belde, ik dacht dat interesse van Ajax een geintje was"

Jeroen Verhoeven speelde in zijn loopbaan voor diverse clubs, waaronder FC Volendam en Ajax.

In de zomer van 2009 maakte de oud-doelman de overstap van Volendam naar Amsterdam. Veel fans van waren verrast dat de club in zee ging met de voormalig sluitpost en ook Verhoeven zelf was verbaasd toen hij werd gebeld door Danny Blind.

Blind, in die jaren in Amsterdam actief als directeur spelersbeleid en ook als assistent-trainer, belde Verhoeven op of de keeper interesse had in een overstap. Verhoeven dacht echter dat het een grap was. "We hadden Kees Kwakman in het team. Die kan goed stemmetjes nadoen", legt Verhoeven uit in een interview met VICE Sports .

Lees beneden verder

Verhoeven vertelt dat net gedegradeerd was, waardoor een transfer naar Ajax niet voor de hand lag. Hij zat tijdens de open dag in het zonnetje toen hij een belletje kreeg.

"Blind met de vraag of ik interesse had om reservekeeper van Ajax te worden. Ik hing op en ging naar Kees toe: jij had net gebeld? 'Lul niet man', zei Kees."

"Toen heb ik toch maar even mijn zaakwaarnemer gebeld en gezegd: ik wil eerst dat het goed afgehandeld wordt met Volendam. Ik was net gedegradeerd met Volendam, dus ik dacht: het zal een geintje zijn. Toen Ajax het hele verhaal uitlegde, begreep ik het wel", aldus Verhoeven, die in totaal drie seizoenen uitkwam voor de Amsterdammers.