"Ik heb zo'n voorgevoel dat hij vanaf 2021/22 de manager van Liverpool is"

Steven Gerrard speelde het grootste deel van zijn loopbaan voor Liverpool en de huidige manager van Rangers FC wordt er nog steeds op handen gedragen.

Jason McAteer, die bij korte tijd samenspeelde met Gerrard, is ervan overtuigd dat zijn oud-teamgenoot binnen afzienbare tijd als manager terugkeert bij de koploper in de Premier League.

"Gerrard heeft er slim aan gedaan om zijn loopbaan als manager bij Rangers FC te beginnen en het zou mij zeker niet verbazen als Anfield de tweede stop op zijn reis als trainer is", vertelt McAteer vrijdag in gesprek met Racing Post. "Ik heb zo'n voorgevoel dat Gerrard bij de start van het seizoen 2021/22 de manager van Liverpool is."

"Ik heb er alle vertrouwen in dat Liverpool dit seizoen kampioen wordt onder Jürgen Klopp en dat hij het jaar erop gaat proberen om de landstitel te prolongeren", vervolgt McAteer, die Gerrard als de ideale opvolger ziet van Klopp bij de -winnaar. "Of dat nou lukt of niet, mijn gevoel zegt mij dat Klopp dan sowieso vertrekt, met Stevie die zijn plaats inneemt. Die komt dan in een kleedkamer met geweldige spelers terecht en hij kan dan bij Liverpool voortborduren op het werk van Klopp."

McAteer ziet wat betreft Gerrard overeenkomsten met -manager Frank Lampard, die vanwege zijn verleden als speler een streepje voorheeft bij de supporters. "Zeker vanwege zijn reputatie en nalatenschap", verwijst de Ierse oud-middenvelder naar de prestaties van Gerrard als speler van Liverpool.

"Ik weet zeker dat hij Lampard en zijn fantastische werk bij Chelsea als voorbeeld neemt. Lampard heeft dit succes waarschijnlijk ook niet verwacht, maar hij weet wel dat hij als clubicoon een aparte status heeft op Stamford Bridge, waardoor hem meer tijd wordt gegund."