"Ik heb zelf geen behoefte aan een afscheidswedstrijd bij Oranje"

Robin van Persie is met 102 interlands en 50 doelpunten een grote speler in de geschiedenis van het Nederlands elftal.

De routinier van Feyenoord is bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer. In tegenstelling tot onlangs bijvoorbeeld Wesley Sneijder zit de aanvaller echter niet per se te wachten op een speciale afscheidswedstrijd bij Oranje.

"Als ik heel eerlijk mag zijn, vind ik het met die afscheidsrondes en afscheidswedstrijden een beetje geforceerd", begint hij in gesprek met De Telegraaf . Voor Van Persie is het 'genoeg' dat iedereen getuige is geweest van de mooie en minder mooie momenten in zijn loopbaan: "Ik had nooit durven dromen dat ik 102 interlands zou spelen en vijftig keer voor Oranje zou scoren. Als je het dan hebt over een afscheidsduel of een ere-iets, dan is mijn carrière in zijn totaliteit dat voor mij al. Ik heb zelf niet de behoefte om een afscheidswedstrijd te hebben. Daar sta ik nuchter in."



Feyenoord lijkt met een flinke achterstand op Ajax en PSV kansloos in de strijd om de landstitel, maar is nog wel in de race voor de KNVB Beker. Van Persie zou het mooi vinden om met die prijs afscheid te kunnen nemen: "Maar ik wil ook blijven doen wat ik het afgelopen jaar heb gedaan. Dat is genieten en plezier hebben. Een van de redenen waarom ik ben teruggekomen, is dat ik dat plezier was kwijtgeraakt bij Fenerbahçe. Bij Feyenoord heb ik dat teruggevonden."



Voor Van Persie staat er in het aankomende halfjaar een soort afscheidstournee door de Eredivisie op het programma en de routinier heeft al gemerkt dat hij overal met applaus wordt ontvangen. Dit was iets waar hij in eerste instantie eigenlijk geen rekening mee hield: "Hoe ik word benaderd door supporters van andere clubs, bijvoorbeeld bij SC Heerenveen en FC Utrecht. In Engeland ben ik elf jaar lang bij elke uitwedstrijd uitgefloten en uitgescholden. Sinds ik terug ben, voelen de uitwedstrijden ergens ook nog wel comfortabel. Dat is heel mooi om mee te maken."