"Ik heb weleens gehoord dat ik geen echte Ajax-speler ben"

Youri Regeer is van nature een middenvelder, maar de jonge Ajacied fungeerde op het jeugd-WK in Brazilië vaak als verdediger bij Oranje Onder-17.

Regeer, die zichzelf spiegelt aan clubgenoot Donny van de Beek, kijkt met een goed gevoel terug op zijn prestaties op het eindtoernooi, maar hij wil voortaan wel weer gewoon op het middenveld worden opgesteld.

Regeer ziet wel wat van zichzelf in Van de Beek. "Hij creëert ook ruimtes voor anderen", stelt de spelmaker van Onder-19 op de website van de Amsterdamse club. "Ik heb weleens gehoord dat ik geen echte Ajax-speler ben, maar je merkt dat het steeds meer gewaardeerd wordt, dat mensen het in gaan zien. Ik ben een teamspeler, geef niet snel op en ga altijd door het vuur voor het team."

De jeugdinternational legt uit waarom bondscoach Peter van der Veen hem op het WK een linie naar achteren haalde. "De trainer kwam vooraf naar me toe en zei: 'Ik heb vertrouwen in je, want je speelt tot nu toe een goed toernooi'. De eerste twintig minuten was het wennen, maar daarna voelde ik me op mijn gemak", blikt Regeer terug.

"Ik moest de opbouw verzorgen, samen met Devyne Rensch de spits uitschakelen, veel praten met de spelers voor ons en iedereen neerzetten. Dat zit wel in mij."

Oranje Onder-17 stond op de drempel van de WK-finale, maar in de halve finale ging het in de strafschoppenserie mis tegen Mexico. Regeer was een van de Nederlandse spelers die vanaf elf meter faalde. "Dan valt een droom in duigen en stort je wereld in. Ik had nog nooit een penalty gemist op een belangrijk moment, maar schoot hem gewoon slecht in", doet het Ajax-talent aan zelfreflectie.

"Elke training oefenden we, ze gingen er niet allemáál in, maar wel heel veel. Een vaste trap in de hoek is wel te trainen, maar je voelt toch extra druk op je tijdens zo'n belangrijke wedstrijd op het WK."