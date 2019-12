"Ik heb vaak gezegd: Frenkie, pas op, de verkeerde breekt je been"

Frenkie de Jong brak in 2016 door bij Ajax, dat destijds nog werd getraind door Peter Bosz.

De huidige trainer van is enkele jaren later zeer onder de indruk van de stormachtige ontwikkeling van de middenvelder, inmiddels uitkomend voor . In de optiek van Bosz heeft De Jong vooral in verdedigend opzicht enorme stappen gemaakt bij .

De Jong stond onder Marcel Keizer en diens opvolger Erik ten Hag ongeveer twintig wedstrijden als centrale verdediger opgesteld bij Ajax. "Je zag dat hij opeens kopduels ging winnen en positioneel goed ging staan", blikt Bosz terug in een onderhoud met NRC . "Dat geeft aan dat hij een zeer intelligente speler is, die zich ontwikkelt op het moment dat hij in zulke situaties terechtkomt."

Bosz gebruikte De Jong ook een keer als verdediger, als invaller in de met 0-2 verloren -finale tegen in 2017.

De miljoenenaankoop van Barcelona legde als verdediger veel risico in zijn spel, iets dat Bosz weleens tot razernij dreef. "Ik heb hem zo vaak gezegd: Frenk, pas op jongen. Als jij de verkeerde tegenkomt, breekt die je been."

De trainer in Duitse dienst weet echter ook dat het zit opgesloten in het spel van de voormalige Ajacied, al kleven daar ook nadelen aan. "Door zo lang te wachten met afspelen, breng je soms ook ploeggenoten in de problemen."

Na de wegdraaiactie begint De Jong doorgaans aan een sprint over de as van het veld. Volgens Bosz is dat ook typisch voor het spel van de jonge middenvelder. "Als hij dat doet [indribbelen], is dat zeer gevaarlijk. Zo creëert hij een man meer op het middenveld. Daar is hij ongelofelijk goed in."

Bij Ajax fungeerde De Jong vaak als verdedigende middenvelder, maar in het shirt van Barcelona is dat niet het geval. Trainer Ernesto Valverde gebruikt de Oranje-international meestal als linkermiddenvelder.