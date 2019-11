"Ik heb nu vijf van die ballen in mijn bed, die zijn als mijn vriendinnen"

Door zijn buitengewone seizoensstart is Erling Braut Haaland zonder twijfel de meest begeerde speler van Europa.

De spits van Red Bull Salzburg, die 26 keerde scoorde en 6 assists gaf in 18 officiële wedstrijden, werd reeds gelinkt aan de gehele Europese top. In gesprek met het Noorse Dagbladet reageert Haaland uiterst koeltjes op zijn goede seizoensstart.

Haaland maakte dit seizoen al vijf keer een hattrick, waarmee je de wedstrijdbal mee naar huis krijgt. "Ze liggen in mijn bed en ik kan lekker met ze slapen. Er is niks beter dan scoren in het voetbal. In Salzburg heb ik nu vijf van die ballen in mijn bed, die zijn als mijn vriendinnen", geeft de negentienjarige spits met een glimlach te kennen.

Haaland zegt dat hij zich momenteel niet bezighoudt met zijn statistieken en krijgt vervolgens de vraag wat hij nog beter kan doen. "Daar hoef ik hier niet over te praten, daar werk ik aan met mijn trainer en de club."

"Je kan zien op het veld wat mijn sterke punten zijn, dus daar moet je zelf maar iets over zeggen", antwoordt Haaland op een vraag over zijn sterke punten. Hij is momenteel in Noorwegen om met de nationale ploeg EK-kwalificatiewedstrijd af te werken tegen de Faeröer en Malta. Op vragen over , en samenspelen met Cristiano Ronaldo weigert de jonge spits antwoord te geven. "Je weet dat ik daar geen antwoord op ga geven. Ik kan voorlopig prima omgaan met de geruchten."

"Ten eerste: hij moet het me vragen als hij mijn advies wil", reageert de Noorse bondscoach Lars Lagerbäck op vragen over de toekomst van Haaland. "Het belangrijkste is dat spelers naar hun huidige situatie kijken. Zowel op als buiten het veld moet je een goede club kiezen. Is er een goede coach? Past de speelstijl bij jou? Ik ken Haaland nog niet heel goed, maar hij lijkt me een zelfverzekerde en positieve jongen. Hij creëert een positieve energie in de groep."