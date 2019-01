"Ik heb niet overwogen om dit besluit over het duel met Ajax heen te tillen"

Voor Feyenoord wacht komende zondag in eigen stadion de Klassieker tegen Ajax.

Het treffen met de aartsrivaal volgt voor de Rotterdammers op een week waarin trainer Giovanni van Bronckhorst aankondigde dat hij aan het einde van het seizoen zal vertrekken. De oefenmeester geeft op de persconferentie in aanloop naar het duel in De Kuip te kennen dat hij niet wilde wachten met het wereldkundig maken van zijn besluit.

"Duidelijkheid is altijd het belangrijkste, ik kan geen dingen voor me houden. Nu ook niet, dus ik heb niet overwogen om dit besluit over de wedstrijd tegen Ajax heen te tillen", tekent RTV Rijnmond op uit de mond van Van Bronckhorst. Zijn ploeg treft komende zondag de huidige nummer twee van de Eredivisie, op wie de achterstand elf punten bedraagt. "We moeten zondag winnen, maar wedstrijden tegen Ajax zijn nooit makkelijk. Wij moeten ons eigen spel spelen tegen Ajax."



"Feyenoord - Ajax wordt nooit beslist op de vorm van hetseizoen. Ajax moet ook, ze moeten een resultaat halen en dat willen wij ook. Het wordt een mooie strijd", voorspelt de oefenmeester, die komende zondag niet kan beschikken over Lustharel Geertruida, Justin Bijlow en Tyrell Malacia. Van Bronckhorst weet naar eigen zeggen nog niet wat hij in de toekomst gaat doen. "Ik ga kijken wat er op mijn pad komt en hoe ik mij mentaal voel. Nu ben ik bezig met dit seizoen, om dat goed af te sluiten. De rest laat ik op me af komen."



Van Bronckhorst zegt voor kerst al met het gevoel gelopen te hebben dat hij twijfelde over zijn toekomst. Met het besluit heeft de oefenmeester nu rust gecreëerd, zo stelt hij. "Ik voel me niet weggejaagd, want ik voel steun van de mensen om mij heen, de spelers en de club. Ik ben hier op mijn zevende binnengekomen, weet hoe het er hier aan toe kan gaan. Het is een mooie club, waar het soms best moeilijk is", aldus Van Bronckhorst. "Opgelucht is niet het goede woord, maar ik ben wel blij met de duidelijkheid. Voor mezelf en voor de club. Een week geleden heb ik de beslissing genomen."