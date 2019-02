"Ik heb niet gevraagd om de terugkeer van Rabiot"

Thomas Tuchel ontkent dat hij geëist heeft dat Adrien Rabiot weer deel uit mag maken van de eerste selectie van Paris Saint-Germain.

Rabiot is niet meer in actie gekomen voor de regerend Frans landskampioen sinds hij de club in december liet weten dat hij geen nieuw contract wilde tekenen. De huidige verbintenis van de 23-jarige middenvelder loopt aan het einde van het seizoen af en hij wordt sterk in verband gebracht met Barcelona.

PSG heeft momenteel een tekort aan middenvelder nadat Marco Verratti een enkelblessure opliep. Het aantrekken van Leandro Paredes van Zenit Sint-Petersburg heeft deze bezorgdheid tot op zekere hoogte geholpen, maar er werd bericht dat Tuchel graag weer de beschikking over Rabiot gehad zou hebben.

In aanloop naar de competitiewedstrijd van zondag tegen Olympique Lyonnais geeft de Duitse trainer in gesprek met Franse media echter aan de beslissing van de club te steunen. "Ik heb niet gevraagd om de terugkeer van Rabiot."

"De situatie is hetzelfde als in november. De club besloot Adrien te schorsen. Ik kan de club begrijpen en ik accepteer deze beslissing. De situatie is niet veranderd."

Tuchel is blij met de komst van de Argentijns international Paredes. "Ik zeg duidelijk ja, ik ben zeer tevreden. Ik geloof echt dat hij een zeer belangrijke speler voor ons kan zijn."

"Hij heeft de kwaliteit, de persoonlijkheid om voor PSG te spelen. Hij heeft een goede visie van het spel. Hij kan het spel versnellen met zijn kwaliteit, geeft veel passes. Hij kan goede posities op het veld vinden om anderen te helpen, wanneer we de bal hebben. Dit is zijn kracht."