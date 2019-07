'Ik heb Neymar nooit horen zeggen dat hij Paris Saint-Germain wil verlaten'

Neymar lijkt Paris Saint-Germain nog steeds te willen verlaten, met Barcelona als mogelijke nieuwe werkgever van de Braziliaanse aanvaller.

Marco Verratti heeft nooit van Neymar zelf gehoord dat hij de Franse kampioen wil verlaten, maar de Italiaanse middenvelder vindt niet dat de Zuid-Amerikaan tegen wil en dank aan zijn contract moet houden.

"Het zou zeker een grote teleurstelling zijn als Neymar alsnog vertrekt. Het is namelijk een geweldige speler", laat Verratti weten in gesprek met RMC. "Dit is echter iets tussen hem en de club", aldus de Italiaan.

"Ik heb Neymar nooit horen zeggen dat hij PSG wil verlaten, maar ik weet natuurlijk niet welke wensen hij intern uitspreekt. Persoonlijk zie ik natuurlijk liever dat Neymar blijft."

Verratti stond twee jaar geleden zelf op het punt om PSG in te ruilen voor . Een overgang kwam echter nooit van de grond, mede dankzij een goed gesprek met de clubleiding van de Franse topclub.

Lees beneden verder

"Ik werd niet gedwongen om te blijven", aldus Verratti, die van mening is dat een eventueel vertrek van Neymar niet voor scheve gezichten zou moeten zorgen. "Als een speler echt wil vertrekken, dan moet een club niet moeilijk doen, al snap ik heel goed dat de financiële belangen een belangrijke rol spelen in het hele proces."

Neymar maakte in 2017 voor 222 miljoen euro de overstap van Barcelona en PSG en werd daarmee in een klap de duurste speler aller tijden. Het is een publiek geheim dat de aanvaller, wiens contract in Parijs nog drie seizoenen doorloopt, graag wil terugkeren bij Barcelona.

De Spaanse kampioen heeft echter nog geen officieel bod neergelegd bij les Parisiens en zal eerst spelers moeten verkopen voor het een bevredigend bod op tafel kan leggen.