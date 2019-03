"Ik heb Neres gewaarschuwd voor het uitgaansleven in Amsterdam"

David Neres is inmiddels volledig geaard in Nederland. In januari was het twee jaar geleden dat de aanvaller van São Paulo naar Ajax kwam.

Neres kwam op zijn negentiende terecht in een vreemd land, ver weg van zijn familie. Zijn zaakwaarnemer Giuliano Bertolucci zorgde er echter voor dat er altijd een familielid bij hem was in Amsterdam: eerst zijn broer, later zijn zus en zijn vriendin Kira Winona. En ook Wamberto heeft Neres bijgestaan, zo vertelt de voormalig aanvaller van aan De Telegraaf .



Ajax haalde Neres bewust al in januari 2017 binnen, zodat hij de tweede seizoenshelft van 2016/17 alvast kon wennen aan zijn nieuwe omgeving. Door de doorbraak van Justin Kluivert kwam hij onder Peter Bosz nauwelijks aan spelen toe en daar kreeg Neres het uiteindelijk lastig mee. Ook onder opvolger Marcel Keizer was de Braziliaan geen vaste waarde. Ajax drukte de aankoop van minstens twaalf miljoen euro op het hart om geduldig te zijn. Wamberto, tussen 1998 en 2004 actief bij Ajax, gaf hem daarnaast ook adviezen over het leven in Nederland.



De 44-jarige landgenoot van Neres maakte 'ongeveer hetzelfde' mee als Neres, vertelt hij. Voor hem was het echter 'wel makkelijker', omdat hij al jarenlang in België speelde voor zijn transfer naar Ajax. "David moest heel erg wennen aan de taal, het weer en het Ajax-systeem. Dat laatste is heel anders dan bij de clubs in Brazilië. Bij Ajax moet je als vleugelspeler veel meer bewegen zonder bal. Ik heb hem ook gewaarschuwd voor het uitgaansleven in Amsterdam, haha. Een gevaarlijke plek voor spelers, met al die discotheken."



"Maar David is een goede jongen, die alleen af en toe een hapje gaat eten in de stad", benadrukt Wamberto. Dit seizoen blonk Neres in de uit tegen ploegen als , en , maar het steekt dat hij slechts acht hele wedstrijden speelde in de . In de winter kon hij voor 45 miljoen euro naar Guangzhou Evergrande, maar volgens Wamberto ligt ook de Europese top binnen bereik als Neres 'geconcentreerd blijft'. "In de Champions League is hij enorm geconcentreerd, maar dat moet hij ook in de Eredivisie laten zien tegen bijvoorbeeld ."