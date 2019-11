"Ik heb met Ronald Koeman over hem gesproken en dat was heel positief"

Jetro Willems lijkt bij Newcastle United helemaal te zijn opgeleefd.

De door verhuurde vleugelverdediger heeft onder manager Steve Bruce wekelijks een basisplaats en de fans van the Magpies dragen de linksback op handen.

Bruce kreeg afgelopen zomer de zegen van bondscoach Ronald Koeman om Willems naar Engeland te halen. Willems kwam in de afgelopen transferperiode samen met onder meer Allan Saint-Maximin binnen bij Newcastle.

De vleugelaanvaller is behoorlijk aanwezig binnen de spelersgroep, terwijl de ex- 'er een veel rustiger karakter heeft. "Jetro is stil en bescheiden", stelt Bruce in gesprek met The Shields Gazette. "Het zijn twee totaal verschillende karakters."

"Technisch gezien speelde Jetro al op zijn achttiende voor het , dus beschikt hij zonder twijfel over bepaalde kwaliteiten", gaat de keuzeheer van de nummer dertien in de Premier League verder.

Lees beneden verder

"Ik heb afgelopen zomer met Ronald Koeman over hem gesproken en dat was een heel positief gesprek. Dit is echt een tweede kans voor Jetro. Hij geniet duidelijk van de Premier League en dat is cruciaal om beter te worden."

Koeman gaf dus een positief oordeel over Willems, al heeft dat nog niet geleid tot een oproep voor Oranje. Bij Newcastle heeft de flankspeler wel een vaste plaats verworven.

Willems staat inmiddels op een doelpunt en drie assists in tien optredens. In het thuisduel met (2-1) liet de huurling andermaal een goede indruk achter.