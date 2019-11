"Ik heb me niet bedreigd gevoeld door Feyenoord-supporters, totaal niet"

Dick Advocaat is pas twee trainingen onderweg bij Feyenoord, maar Steven Berghuis ziet nu al verschillen tussen zijn werkwijze en die van Jaap Stam.

De vleugelaanvaller, die zondag tegen op het middenveld werd geposteerd, vindt het jammer dat de kortstondige samenwerking met Stam niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd in De Kuip.

"Ik wil Advocaat en Stam niet met elkaar vergelijken. Dick probeert namelijk andere accenten te leggen. Hij wil een goede organisatie neerzetten en denkt vanuit daar verder", citeert de NOS Berghuis. De aanvaller baalt ervan dat Stam een dag na de zeperd tegen Ajax (4-0) bij vertrok. "Ik geloof echt in de trainer en mens Stam. Ik heb hem als prettig ervaren en snapte zijn ideeën. Daarin kan ik alleen voor mezelf praten. Maar als er zulke fouten worden gemaakt, daar is niet tegenop te coachen."

Na het echec tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA werden de spelers van Feyenoord in Rotterdam opgewacht door boze supporters. Berghuis luisterde aandachtig naar de vele klachten van de teleurgestelde fans. "In het begin kreeg ik dingen naar mijn hoofd geslingerd, dat is prima en dat accepteer je", aldus de Feyenoorder. "Het gesprek was verder oké en ik heb het allemaal niet als vervelend ervaren. Ik heb me helemaal niet bedreigd gevoeld, totaal niet."

Berghuis heeft ondanks de soms harde woorden die zondag zijn gevallen begrip voor de onvrede van een groot deel van het Feyenoord-legioen. "Ik begrijp het wel, ja. Natuurlijk worden er soms dingen gezegd waarvan je denkt: Moet dat nou? Maar dat is ook de emotie bij de jongens die zo erg leven voor deze club. Ik kan ze daar niet helemaal ongelijk in geven, om het zo maar te zeggen."

Volgens Berghuis wisten de spelers van Feyenoord zondag al snel dat de ontvangst in Rotterdam allesbehalve hartelijk zou zijn. "We werden erop attent gemaakt door de teammanager (Bas van Noortwijk, red.). Dan weet je dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. De mensen die supporters vertegenwoordigen haalden vervolgens twee of drie spelers naar voren, onder wie Leroy Fer en ik. De rest stond erachter. We hebben het als team gedaan, al kunnen we niet allemaal praten." Advocaat zit zondag tegen voor de eerste keer op de bank van Feyenoord.