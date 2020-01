"Ik heb het aanbod van Barcelona afgeslagen, ik vind het nog te vroeg"

Barcelona koos uiteindelijk voor Quique Setién als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde.

Xavi was ook in beeld bij de beleidsbepalers in het Camp Nou en technisch directeur Éric Abidal en bestuursvoorzitter Òscar Grau vlogen zelfs richting Qatar om de oud-middenvelder te polsen voor de functie. Xavi, tegenwoordig trainer van Al-Sadd, acht zichzelf echter nog niet rijp om bij als coach te beginnen.

"Éric Abidal en Òscar Grau hebben mij inderdaad een aanbod gedaan hier in Doha", wordt Xavi geciteerd door onder meer Marca. "Ik heb het aanbod echter aangeslagen, met name omdat ik het nog te vroeg vind om daar als trainer terug te keren. Het blijft wel mijn droom om ooit trainer van Barcelona te zijn."

Xavi speelde tussen 1998 en 2015 voor Barcelona, waarna hij zijn loopbaan afsluit bij Al-Sadd. Sinds vorig jaar is de Spanjaard hoofdtrainer van de club uit Qatar.

Xavi heeft de aanbieding van Barcelona wel eerst in persoonlijke kring besproken. "Daarna heb ik het ook aan de spelers van Al-Sadd laten weten", benadrukt de voormalige controleur van de Catalaanse grootmacht.

"Ze waren daardoor volledig op de hoogte en ik ben met het hele verhaal ook drie dagen bezig geweest. Ik heb het nu echter achter mij gelaten en ben weer volledig gefocust op mijn werk hier bij Al-Sadd."

Setién werd enigszins verrassend gepresenteerd als de nieuwe oefenmeester van de koploper in LaLiga. Xavi hoopt vurig dat zijn landgenoot zal slagen in het Camp Nou. "Ik ben dol op de nieuwe trainer, zijn manier van werken bevalt mij zeer. Ik hoop dat hij het team naar nieuwe successen kan leiden."

Setién beleeft zondag zijn vuurdoop bij Barcelona in de thuiswedstrijd tegen Granada.