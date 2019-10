"Ik heb hem altijd een Ajax-speler gevonden en dat vind ik nog steeds"

Adam Maher neemt het aanstaande zaterdag met FC Utrecht op tegen zijn voormalige werkgever PSV.

Martin Haar zag de middenvelder doorbreken bij toen hij nog assistent-trainer was in Alkmaar. Hij heeft veel vertrouwen in Maher en ziet hem uiteindelijk alsnog de top bereiken, zo laat hij weten in een interview met De Telegraaf . Haar had niet verwacht dat Maher het niet zou redden in Eindhoven.

De inmiddels 26-jarige Maher maakte in de zomer van 2013 voor circa acht miljoen euro de overstap van AZ naar . "In het seizoen dat Adam onder Gertjan Verbeek zijn debuut maakte, behoorde hij tot de absolute toptalenten van Nederland", zegt Haar in de krant. "Naar hem werd op dezelfde manier gekeken als nu naar Calvin Stengs, Myron Boadu en Teun Koopmeiners."

Haar sluit niet uit dat Maher via alsnog een stap hogerop maakt. "Bij AZ heeft hij daar vorig jaar een heel goed begin mee gemaakt en die lijn moet hij nu doortrekken bij FC Utrecht", aldus Haar. "Het blijft toch een speler die technisch vaardig is en het spel goed ziet. Spelers zijn op hun 28e op hun best, dus hij heeft nog goede jaren voor zich. Waar hij het beste zou passen? Ik heb hem altijd een typische -speler gevonden en dat vind ik nog steeds."

Net als Maher is ook Bart Ramselaar er niet in geslaagd om het te maken in het Philips Stadion. Onder Phillip Cocu kwam hij regelmatig aan spelen toe, maar met Mark van Bommel aan het roer kwam de 23-jarige middenvelder op een zijspoor terecht. "Als ik zie hoe hij bij mij en later bij Erik ten Hag speelde, dan had ik verwacht dat hij nu veel verder zou zijn dan hij nu is", laat ex-FC Utrecht-trainer Rob Alflen weten. "Misschien is hij toch te vroeg naar PSV gegaan."

Ramselaar koos net als Maher voor een stap terug naar FC Utrecht. Alflen verwacht dat de club in de nabije toekomst behoorlijk kan verdienen aan de speler die transfervrij van PSV werd overgenomen. "Bart is een verstandige jongen en ik snap wel dat hij ervoor gekozen heeft om bij FC Utrecht het plezier in het voetbal te hervinden. Maar op termijn zie ik hem naar het buitenland vertrekken, waarbij ik hem met zijn spel heel geschikt zou vinden voor Portugal en Spanje."