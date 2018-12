"Ik heb geen negatief gevoel richting Feyenoord, het was een mooie tijd"

Simon Gustafson staat donderdagavond voor een bijzondere wedstrijd.

De aanvallende middenvelder stond drie jaar onder contract bij Feyenoord, maakte afgelopen zomer de overstap naar FC Utrecht en treft met die club zijn ex-werkgever in de KNVB Beker. Gustafson noemt het 'speciaal' om terug te keren in De Kuip.

De tweevoudig A-international van Zweden maakte in 2015 voor circa anderhalf miljoen euro de overstap van BK Häcken naar Feyenoord, maar wist weinig potten te breken in De Kuip. "Voor mij is dat iets uit het verleden. Er zitten altijd twee kanten aan een medaille. Je hebt de speler en je hebt de club", zegt de linkspoot in een interview met De Telegraaf .



"Om het een succes te laten worden, moeten beide partijen op dezelfde lijn zitten. Dat was duidelijk niet het geval. Daarom besloten we dat het beter was uit elkaar te gaan. Maar ik heb geen negatief gevoel richting Feyenoord. Ik heb daar een mooie tijd gehad." De 23-jarige Gustafson zegt dat hij zich steeds beter en fitter voelt en kan donderdag zijn achttiende wedstrijd voor FC Utrecht spelen.



Zijn medespelers zijn blij met de aanwezigheid van Gustafson. "Ik denk dat Simon niet half weet hoe goed hij is. Hij is een alleskunner op het middenveld", reageert Urby Emanuelson. Verdediger Emil Bergström zegt: "Hij heeft zoveel beheersing over de bal, is zo rustig in zijn spel. Je kunt hem altijd aanspelen zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat hij de bal zal verliezen. Zo'n speler is heerlijk om in je team te hebben. Ik denk dat hij tot de betere middenvelders in de Eredivisie behoort."