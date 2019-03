"Ik heb een mooie carrière gehad, maakte met Ajax nog de EL-finale mee"

Diederik Boer neemt na dit seizoen afscheid als doelman van PEC Zwolle.

De club uit Overijssel maakte woensdagmiddag bekend dat de goalie na dit voetbaljaar zijn handschoenen aan de wilgen hangt, maar zelf had Boer die keuze al een tijdje gemaakt. Fysieke klachten dwingen de routinier een punt achter zijn spelersloopbaan te zetten. Zo raakte de 38-jarige keeper begin dit seizoen geblesseerd. "Op een gegeven moment heb ik gezegd: 'Dit kan niet meer. Wat er nu ook gebeurt: ik ga stoppen'", verklaart Boer in gesprek met De Stentor .

De boomlange doelman begon steeds meer last te krijgen. "Dat begon vorig jaar in de zomervakantie al", blikt Boer terug. "Dan lig je in de zon in Spanje en voel je je achillespees nog. Ik voelde mijn lichaam gewoon steeds meer tegensputteren. De pijntjes werden steeds erger en het herstel duurde steeds langer. Ik zei thuis dus al dit weleens mijn laatste seizoen kon worden. Daar kwam in augustus nog eens een knieblessure bovenop. Ik moest drie tot vier maanden herstellen en had alle tijd om erover na te denken."



Boer begon zijn loopbaan bij en speelde ook drie seizoenen bij . In 2017 keerde hij weer terug op het oude nest. "Ik heb een mooie carrière gehad. Ik was keeper in de meest succesvolle periode van PEC, won de beker, de Johan Cruijff-schaal, speelde Europees en verdiende een transfer naar een topclub. Met Ajax heb ik ook nog de -finale meegemaakt. Volgens mij heb ik er wel het maximale uitgehaald. Het liefst was ik tot mijn zestigste doorgegaan, maar het zit er met alle fysieke ongemakken gewoon niet meer in."



Bij PEC werd de clubicoon twee keer kampioen in de Eerste Divisie en pakte hij dus de en de Johan Cruijff Schaal als eerste doelman. Dit seizoen liggen de prioriteiten voor de Zwollenaren echter heel ergens anders. Met Boer als tweede doelman op de reservebank moet PEC zorgen dat de club ook volgend seizoen in de speelt. "Dat moeten we de komende week, tegen directe concurrenten en , veiligstellen", sluit Boer af.