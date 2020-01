"Ik heb een driejarig contract bij Ajax en ben daar echt niet mee bezig"

Erik ten Hag was in november vorig jaar in beeld bij Bayern München om de ontslagen Niko Kovac op te volgen, maar tot een deal leidde dat niet.

De Duitsers hoeven komende zomer ook niet terug te keren voor de trainer van , want directeur voetbalzaken Marc Overmars is niet van plan om medewerking te verlenen aan een tussentijds vertrek. Ten Hag heeft naar eigen zeggen ook niet het gevoel dat zijn klus bij Ajax al klaar is.

"Ik heb een driejarig contract getekend (tot medio 2022, red.), ik ben daar echt niet mee bezig", benadrukt Ten Hag in een interview met Voetbal International. "Ik ben in mijn leven nog nooit ergens naar op jacht geweest. Nou, behalve dan naar mijn meisje, haha, was nog lastig genoeg."

Ten Hag kreeg in het verleden als assistent-trainer meer dan eens de kans om elders hoofdtrainer te worden. "Maar ik was ergens mee bezig, met een project en had plezier, dan denk ik echt niet aan iets anders. Soms komt er iets op je weg, maak je overwegingen. Dan kom je in gesprek en kan het zijn dat het voor alle partijen het juiste moment is een bepaalde keus te maken", aldus Ten Hag, die in alle gevallen overleg zal voeren met de clubleiding van Ajax.

Mocht hij zijn verblijf in Amsterdam verlengen, dan wil de Ajax-trainer wel eerst een toekomstplaatje geschetst zien krijgen. "Hoe gaat dat er dan uitzien? Dat gaat meespelen in afwegingen. Wat is het perspectief, wat zijn de verwachtingen en zijn die realistisch?" Ten Hag zal voorlopig echter niet aanschuiven bij Overmars en algemeen directeur Edwin van der Sar. "Op dit moment is het geen issue."

Ten Hag, sinds januari 2018 de eindverantwoordelijke bij Ajax, ziet nog voldoende uitdagingen in de Johan Cruijff ArenA. "Ik ben ook niet bang dat er de komende maanden een bepaalde dynamiek op gang komt", benadrukt de trainer van de koploper in de nog maar eens. "Wat voor mij geldt, geldt ook voor mijn spelers. We willen titels halen en er zijn drie fronten waarop we spelen. Aan het eind van het seizoen trekken we een streep en kunnen we over dit soort zaken praten."