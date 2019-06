"Ik heb bij Barcelona nooit iemand over Griezmann gehoord"

Antoine Griezmann heeft nog geen nieuwe club gevonden. Samuel Umtiti weet ook niet waar zijn landgenoot gaat voetballen.

Griezmann werd sowieso al aan gelinkt en nadat hij zijn vertrek bij aankondigde, namen die geruchten alleen maar toe. De sterspeler van Atléti zou voor 120 miljoen euro te koop zijn. Enrique Cerezo, de president van de Madrilenen, liet eerder deze week echter weten dat Barça zich nog niet heeft gemeld.



"Ik weet niet waar hij naartoe gaat, dat heeft hij niet verteld. Ik heb echt geen idee", aldus Cerezo. "Volgens mij weet niemand dat. Niemand van Barcelona heeft contact met me opgenomen." Na de EK-kwalificatienederlaag van de Fransen in Turkije (2-0) werd Umtiti zaterdagavond ook naar Griezmann gevraagd. "Of hij naar Barcelona komt? Dat is een goede vraag", reageerde de verdediger tegenover RTL.



"Eerlijk gezegd heb ik in onze kleedkamer nooit iemand over hem horen praten. Misschien was ik er niet bij toen dat wel gebeurde." Umtiti liet vervolgens weten dat hij zelf gewoon in Catalonië blijft. "Ik heb hier een contract en ik ben gelukkig in Barcelona. Ik heb een lastig seizoen gehad, maar dat is geen reden om te willen vertrekken. Ook volgend seizoen speel ik voor Barcelona."



De 28-jarige Griezmann zei zondag overigens in een interview met Téléfoot dat hij er voor zichzelf wel uit is. "Ik weet waar ik naartoe wil en welke offers ik moet doen om daar te komen. Ik vraag alleen om een beetje geduld."