"Ik heb begrepen dat er nog twee tot drie spelers gaan vertrekken bij Ajax"

Ajax maakte donderdag wereldkundig dat Razvan Marin na dit seizoen voor 12,5 miljoen euro overkomt van Standard Luik.

De Roemeense middenvelder, die voor vijf jaar tekent in Amsterdam, zegt dat de transfer al een tijdje zo goed als rond was. "Ik heb een maand geleden al lange tijd gesproken met de trainer (Erik ten Hag, red.)", zegt Marin, geciteerd door TelekomSport .

"Hij heeft al zijn plannen met mij en zijn ploeg met mij gedeeld. Hij vertelde me dat, als ik hard werk en er serieus mee bezig ben, hij op mij zal vertrouwen. Misschien komen er nog meer spelers. Van wat ik begrepen heb, zullen er nog twee tot drie spelers vertrekken. We gaan het zien", aldus de middenvelder, die beseft dat de concurrentiestrijd in Amsterdam hevig is.



"Natuurlijk zal de concurrentie toenemen, maar concurrentie maakt je beter. is een grote club met aanzien, mede daardoor heb ik voor de club gekozen. Iedereen weet dat Ajax altijd grote spelers voortbrengt en alleen spelers verkoopt aan de absolute top." De transfer van Marin is niet onopgemerkt gebleven in Roemenië. Bondscoach Cosmin Contra is verheugd met de overstap. "Dit is iets bijzonders, het betekent dat we een toekomst hebben."



"Hij is een voorbeeld voor iedereen van zijn generatie. Voor de nationale ploeg is dit erg belangrijk. Ik hoop dat hij bij Ajax laat zien wat hij bij heeft aangetoond", aldus de oefenmeester, die de instelling van de 22-jarige Marin prijst. "Hij is een speler die alles opneemt waar zijn trainer naar vraagt. Wellicht dat Ajax hem ook om die reden heeft gestrikt."