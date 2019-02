"Ik heb al gezegd dat ik Álvaro Morata een flink pak slaag ga geven"

Juventus speelt in het kader van de achtste finales van de Champions League woensdagavond in het Wanda Metropolitano tegen Atlético Madrid.

Leonardo Bonucci keerde vorig jaar zomer terug naar de Turijnse club, na een jaar AC Milan, om onder meer in het allerbelangrijkste clubtoernooi ter wereld te kunnen spelen. "Ik weet dat het een controversiële beslissing was, maar ik ken mezelf. Ik antwoord op het veld", vertelt de Italiaanse centrumverdediger in gesprek met AS.

Bonucci vormde jarenlang met Giorgio Chiellini en Andrea Barzagli het gevreesde BBC. Laatstgenoemde speelt echter zelden en het drietal moet het sinds afgelopen zomer zonder Gianluigi Buffon doen. Bonucci hoopt dat hij zijn landgenoot niet in de Champions League tegenkomt. "Hij is de nummer één, maar bovenal een goede vriend. Ik ben met hem opgegroeid. Het is raar dat hij niet meer achter ons staat", erkent de verdediger van la Vecchia Signora. "Maar Juventus heeft geluk: Wojciech Szczesny is momenteel een van de besten en Mattia Perin ontwikkelt zich goed."



Juventus heeft bovendien de beschikking over Cristiano Ronaldo, die de Italianen in Europa de voorbije jaren behoorlijk dwarszat. "Toen Cristiano kwam, was ik het er niet mee eens. Ik beschouwde hem nog steeds als een rivaal", vervolgt Bonucci met een knipoog. "Maar het is mooi voor het Italiaanse voetbal. Als de beste voetballer ter wereld naar de Serie A komt, betekent dat de Italiaanse competitie weer aantrekkelijk is." Hij raakte meteen onder de indruk van de professionaliteit van de Portugees. "Ik sloeg steil achterover van zijn manier van werken: elke dag, voor en na de trainingen is hij in het krachthonk bezig."



"Dat doe ik ook, maar soms heb je er geen zin in of stop je eerder. Maar Cristiano Die gaat altijd door. Een machine, hij stopt nooit. Je kunt er alleen maar bewondering voor hebben." Ronaldo kent als geen ander de volgende tegenstander, Atlético. "Een zeer lastig team, Diego Simeone staat niet toe dat de tegenstander ook maar een centimeter ruimte krijgt", weet Bonucci. "Een moeilijke horde, maar we willen de finale bereiken en dus moeten we door. Een doelpunt maken in Madrid is doorslaggevend. Hoe we Antoine Griezmann gaan stoppen? Was Atlético maar alleen maar Griezmann. Atlético is ook Diego Costa, Álvaro Morata, Saúl Ñiguez, Diego Godin, Koke Noem maar op."



Bonucci kent Morata nog uit hun gezamenlijke periode bij Juventus. "Dat is ook een vriend van me, maar ik hem al gewaarschuwd. Ik heb gezegd dat ik hem een flink pak slaag ga geven. Morata antwoordde: Zoals altijd" , besluit de verdediger lachend. "Álvaro is een geweldige speler op het gebied van aanvallen waarbij de diepte wordt gezocht. Hij staat altijd klaar. Als hij zelfvertrouwen voelt en een trainer tegenkomt die hem belangrijk laat voelen, kan hij een van de beste ter wereld worden. Maar ik wil dat hij dat pas na de wedstrijden tegen Juventus wordt."