"Ik heb al aangegeven dat zo'n constructie onmogelijk is op dit niveau'

Anderlecht kent een uitermate tegenvallende start van het seizoen.

Paars-Wit is momenteel de nummer dertien van de Belgische Jupiler , wat de clubleiding heeft doen besluiten om met Frank Vercauteren een ervaren trainer aan te stellen.

Het betekent dat het experiment met Vincent Kompany als speler/trainer voorlopig mislukt is en dat verbaast Arie Haan niks. "Ik heb voor dit seizoen al aangegeven dat zo'n constructie onmogelijk is op dit niveau."

"In de vierde of vijfde klasse kun je wel speler-trainertje spelen, maar niet in het profvoetbal. Ik vind het onbegrijpelijk dat ze dit gedaan hebben. Dan mag je nog zo'n grote speler zijn geweest, maar als je als trainer zelf in het veld staat en fouten maakt, dan kun je niet de baas zijn", zegt Haan in gesprek met De Telegraaf.

De voormalig trainer en speler van ziet dat zijn oude club veranderd is en wijst naar de nieuwe eigenaar. Marc Coucke nam de club bijna twee jaar geleden over van de familie Vanden Stock.

"Het is een heel andere club geworden. De oude Vanden Stock was natuurlijk de ziel van de club. Toen zijn zoon het heeft overgenomen, verdween al een stukje van de cultuur. Nu hij ook weg is, is alles veranderd."

"Ik sprak kort geleden nog de vrouw van Jan Mulder in Winschoten en die vindt het ook zo verschrikkelijk. Het was natuurlijk ook Jan zijn club", stelt de 35-voudig Oranje-international. Hij benadrukt dat Anderlecht wel terug zal komen. "Dat heb je met , en ook."

"Die kunnen een paar slechte jaren hebben, maar ze komen altijd weer bovendrijven. Die traditie gaat niet weg. En daar hoop ik natuurlijk ook op, want bij Anderlecht ligt een deel van mijn leven", aldus Haan.

Ook Geert de Vlieger, die als doelman bij Anderlecht onder contract stond, ziet de club uit Brussel terugkeren aan de top. "Maar ik denk dat het wel een hele tijd gaat duren, voordat ze terug op niveau zijn."

"Er is nu niet het geld om flink te investeren in de selectie en er is vol ingezet op zelf opgeleid talent, maar niet al die jongens hebben het talent van Yari Verschaeren."