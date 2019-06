"Ik had Van der Wiel, Alderweireld en Vertonghen voor me, dus ging ik weg"

Johan Kappelhof speelt inmiddels al drie jaar in de Verenigde Staten voor Chicago Fire.

De verdediger is afkomstig uit de jeugdopleiding van , maar debuteerde nooit in het eerste elftal van de topclub en verkaste in 2011 naar . In gesprek met Oddschecker blikt hij terug op zijn tijd in Nederland en wordt hij gevraagd naar zijn samenwerking met Virgil van Dijk in Groningen.

Kappelhof sloot zich als jochie aan bij de jeugdopleiding van Ajax en bleef tot 2011 in Amsterdam voetballen. Hij speelde 23 duels voor het beloftenteam en zat in 2010 een keer op de bank bij het eerst, in een competitieduel met FC Groningen. Tegenover de website zegt Kappelhof veel geleerd te hebben van huidig -trainer Frank de Boer. "Hij was mijn trainer bij de Onder-18 en -19 en dat waren de jaren waarin ik het meeste heb geleerd in de jeugdopleiding. Daar ben ik heel dankbaar voor."



"Hij heeft me de precisie bijgebracht die nodig is als profvoetballer: de details zijn belangrijk. Hij leerde me over de agressie die je nodig hebt als verdediger, en maakte duidelijk dat elke pass ertoe doet. Het gaat om de manier waarop je de bal verstuurt. Met je pass moet je een boodschap uitdragen", legt Kappelhof uit. Als de voormalig jeugdinternational wordt gevraagd naar wat hij in het algemeen heeft opgestoken in de jeugd van Ajax, antwoordt hij met 'verantwoordelijkheid'. "Om een voorbeeld te noemen: als je bij de club aankomt moet je zelf je grote tas met kleding dragen. Je ouders mogen je daar niet bij helpen. Je was zelf verantwoordelijk voor je eigen zaken."



Uiteindelijk bleek echter dat er voor Kappelhof weinig uitzicht was op een doorbraak in het eerste van Ajax. De concurrentie was te groot, vertelt hij. "Ik had Gregory van der Wiel, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen voor me. Het was moeilijk om een kans te krijgen in het eerste elftal en daarom vertrok ik naar Groningen", aldus Kappelhof, die Van Dijk daar tegenkwam. Het seizoen 2011/12 was voor Van Dijk zijn eerste volledige seizoen als prof. "In het begin kregen oudere jongens de voorkeur, maar je zag toen al dat hij beter was. Ik denk dat hij dat zelf toen nog niet besefte", aldus Kappelhof. "Als we elkaar spreken, hebben we het nog steeds over die tijd in Groningen."



"We woonden op onszelf in een grote stad met veel te doen buiten het voetbal. Hij is daar volwassen geworden. We zaten in dezelfde situatie: we waren jong, gretig en wachtten op onze kansen. Na een tijdje stonden we samen op het veld en dat ging goed", vervolgt de 28-jarige Amsterdammer, voor wie het carrièreverloop van hemzelf en zijn vriend Van Dijk bewijst hoe onvoorspelbaar het leven van een voetballer kan zijn. "Hij heeft met de gewonnen en ik ben hier in Chicago terechtgekomen." Kappelhof staat met momenteel op de achtste plek in de Eastern Conference van de Verenigde Staten.