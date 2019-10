"Ik had in moeten grijpen, we hebben verloren vanwege De Vrij"

Stefan de Vrij ruilde Lazio in de zomer van 2018 in voor Internazionale.

Zijn laatste wedstrijd voor de Romeinen was de strijd om een -ticket met zijn nieuwe werkgever. kwam in dat duel in het Stadio Olimpico nog tweemaal op voorsprong, maar verloor uiteindelijk met 2-3 na twee goals van Inter in een tijdsbestek van drie minuten.

De Vrij beschikte over een aflopend contract bij i Biancocelesti en had op het moment dat de wedstrijd tegen Inter werd gespeeld al in Milaan getekend. Lazio-voorzitter Claudio Lotito claimt ruim een jaar na dato dat het een fout is geweest om de Oranje-international te laten spelen tegen zijn nieuwe werkgever.

"Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor die nederlaag tegen Inter, omdat ik heb toegestaan dat De Vrij speelde", laat de preses optekenen door de Corriere dello Sport . "Ik had in moeten grijpen. Ik kom nu op een leeftijd waarop ik terug begin te kijken op de fouten die ik heb gemaakt. Ik had nooit moeten toestaan dat hij speelde, aangezien we die wedstrijd verloren vanwege De Vrij."

"De staf vertelde mij dat hij een geweldige professional was, terwijl ik hen gewaarschuwd heb dat het geen goed idee was om hem onder deze omstandigheden te laten spelen. Het is mijn fout geweest om van die waarschuwing geen bevel te maken", sluit hij af.

Lazio eindigde het seizoen 2017/18 uiteindelijk met hetzelfde puntenaantal als Inter, maar moest vanwege het onderlinge resultaat genoegen nemen met de vijfde plek en het daarbij behorende -ticket.