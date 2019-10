"Ik had het idee dat Ihattaren last had van de ode aan zijn overleden vader"

Mohamed Ihattaren beleefde zaterdag een emotionele avond met PSV op bezoek bij FC Utrecht.

verloor met 3-0 in de Domstad, maar de wedstrijd stond voor Ihattaren vooral in het teken van de 24ste minuut, toen supporters van zowel PSV als massaal applaudisseerden ter ere van de eerder deze maand overleden vader van de zeventienjarige middenvelder.

In het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport constateert men dat Ihattaren zijn stempel niet op de wedstrijd kon drukken. "Ik had toch het idee dat Ihattaren last had van die ode aan zijn overleden vader, in de 24ste minuut. Het was prachtig, maar hij had er last van en dat is ook logisch", vertelt Jan van Halst, die wel spreekt van 'een prachtig signaal van het hele stadion'.

Collega-analist Youri Mulder kan zich vinden in de woorden van Van Halst. De oud-spits is vol respect over de manier waarop Ihattaren de situatie benaderde. "Het doet iets met je. Ik zou denk ik niet meer verder kunnen voetballen. Ik vond het knap van hem hoe hij die wedstrijd sowieso begon. Tot dat moment vond ik hem heel goed. Erna ook nog wel, maar ik zou denk ik niet meer verder kunnen."

Een andere tafelgenoot, Khalid Boulahrouz, merkt op dat Ihattaren in nota bene de 24ste minuut aan het werk werd gezet door een ploeggenoot. "Het mooie was dat hij in het moment moest schakelen. Hij werd op het moment dat hij vocht tegen de tranen aangespeeld", zegt de oud-verdediger. Mulder: "Dat is dan misschien nog wel een voordeel: je moet gelijk verder."

Ruud Gullit was zaterdagavond aanwezig in Stadion Galgenwaard en constateerde dat de 24ste minuut de gemoederen bezig hield. "Je voelde het wel. Iedereen was er mee bezig dat het ging gebeuren."