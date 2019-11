"Ik had Haaland voor vier miljoen euro naar Everton kunnen halen"

Steve Walsh heeft een boekje open gedaan over het transferbeleid bij Everton, waar hij van 2016 tot 2018 werkzaam was als director of football.

De voorganger van Marcel Brands laat weten dat hij een aantal grote talenten in het vizier had, maar dat de clubleiding hem niet steunde en the Toffees daardoor grote kansen lieten liggen. had onder meer Red Bull Salzburg-spits Erling Braut Haaland voor een relatief laag bedrag op kunnen pikken.

De voormalig hoofdscout van kwam in 2016 bij Everton terecht. Met manager Ronald Koeman aan het roer hoopte de club een volgende stap te zetten. Met Idrissa Gueye en Jordan Pickford werden grote namen naar Goodison Park gehaald, maar een vervanger voor Romelu Lukaku werd niet gevonden. Zo deed Everton meerdere aankopen die de verwachtingen niet waar konden maken. Walsh denkt dat het anders was gelopen als de clubleiding naar hem geluisterd had.

Hij tipte diverse spelers die later elders in Europa naam maakten. "Toen ik bij Everton zat, bood ik Andrew Robertson en Harry Maguire aan. Zij zaten toen nog bij Hull City en ze konden voor twintig miljoen pond (23 miljoen euro, red.) gehaald worden. Maar Everton hoefde ze niet te hebben", vertelt Walsh in gesprek met The Athletic. "Ik had ook een deal klaarliggen voor Johnny Evens voordat hij naar Leicester ging, maar opnieuw hapten ze niet toe."

Haaland, de talentvolle Noorse spits van Red Bull Salzburg, was ook in beeld bij Walsh. "Ik had hem voor vier miljoen euro naar de club kunnen halen. Maar de club stond niet achter me", aldus Walsh. De negentienjarige Haaland is dit seizoen een absolute revelatie in de Oostenrijkse competitie en . In twaalf competitiewedstrijden was hij al vijftien keer trefzeker namens Salzburg, terwijl hij in het miljardenbal al zeven keer scoorde in vier duels.

Het talent wordt in verband gebracht met de grootste clubs uit Europa, waaronder , en .